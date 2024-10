Folytatja a bíróság a tárgyalást Babicsek Bernát halála miatt

A család úgy véli: megakadályozható lett volna a tragédia, főleg annak fényében, hogy a riasztó meg is szólalt, bejelzett, a szolgáltató munkatársai pedig ki is mentek a helyszínre. A vád szerint a járőr nem ment be az ingatlanba, és végig sem járta azt a területet, amit kellett volna. Azt viszont észlelte, hogy a szellőzőből füst áramlik ki, valaki pedig horkol az épületben. Ám ő ezt a személyt nem azonosította, a füst okát pedig nem derítette ki. A katasztrófavédelmi szerveket sem értesítette.

A tragikus sorsú színész édesanyja, Márta néni két héttel az újabb tárgyalás előtt adott felkavaró interjút. Azt mondta, őket továbbra sem a bosszú hajtja, egész egyszerűen úgy vélik, a családi tragédia megelőzhető lett volna.

– A járőr kapjon egy felfüggesztettet, egy figyelmeztetést. Az ügyvéd úr mondta is, hogy semmi mást nem szeretnénk, csak tisztázni akarjuk a fiunk nevét, ne mondják azt, hogy ő volt a hibás azért, amiért meghalt. Azért, mert valaki elalszik, nem kell, hogy meghaljon. Semmi más bűne nem volt, mint elkezdett főzni, elaludt és ez torkollt tragédiába - mondta a Borsnak az édesanya.