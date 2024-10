Október 24-én tanúmeghallgatásokkal folytatódott a Budakörnyéki Járásbíróságon a tragikus sorsú színész, Babicsek Bernát ügye. A népszerű művész solymári otthonában 2021. december 31-én tűz keletkezett, halálát minden bizonnyal füstmérgezés okozta. Holttestét másnap a családja találta meg. A család úgy véli: megakadályozható lett volna a tragédia, főleg annak fényében, hogy a riasztó meg is szólalt, bejelzett, a szolgáltató munkatársai pedig ki is mentek a helyszínre. A vád szerint a járőr nem ment be az ingatlanba, és végig sem járta azt a területet, amit kellett volna. Azt viszont észlelte, hogy a szellőzőből füst áramlik ki, valaki pedig horkol az épületben. Ám ő ezt a személyt nem azonosította, a füst okát pedig nem derítette ki. A katasztrófavédelmi szerveket sem értesítette.

Babicsek Bernát nyáron lett volna 44 éves.

Fotó: Babicsek Bernát / Instagram

Babicsek Bernát barátja a tragédia estéjén a színésszel volt

A mai tárgyaláson Babicsek Bernát barátja is megszólalt. A tragédia estéjén járt a férfi lakásában, és ő volt az utolsó, aki élve látta Babicsek Bernátot. Elmondása alapján a színész ivott, azonban keveset, és mivel álmos volt, szeretett volna lefeküdni.

"Az előadás után találkoztam Bernáttal a művészbüfében.

Fogyasztottunk alkoholt, de egyikünk se ivott túl sokat.

Külön autóval mentünk Bernát lakóhelyére, de a feleségem be se jött a házba. Körülbelül két órát voltam Bernáttal, a látogatás apropója az volt, hogy terveztünk egy különleges színházat, és meg akartam neki mondani, hogy megvettem hozzá a telket, de nagyon fáradtak voltunk mind a ketten. Nem ettünk, én vittem át egy üveg vörösbort, abból két-három decit fogyaszthattunk. Az evés szóba is került, kérdezte, hogy nem vagyok-e éhes, de én nem voltam az. Ő sem evett.

Amikor én távoztam, ő nagyon álmos volt, azt mondta, át akarja aludni a szilvesztert.

Sok meghívása volt, senkit nem akart megbántani" - idézte Babicsek Bernát barátját a Bors.

A vádlott ártatlannak vallotta magát

Elsőként a vádlottat, T. Lászlót hallgatták meg, aki úgy érzi, hogy hazugság, amivel őt vádolják, hiszen mindig becsületesen végezte a munkáját. Elmondása szerint háromféle riasztás van, amik között fontossági sorrend van, és nincs neki előírva, hogy bemenjen az ingatlanba, azonban ő mindig csenget, ha bajt észlel.