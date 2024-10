Itt vannak a részletek Bálint Antónia peréről

Mint írtuk, apasági pert indított Bálint Antónia ellen az exe, Földesi-Szabó László, aki bírósági úton szeretné megtudni, hogy valóban ő-e az apja 2007-ben született lányuknak, Liliennek. A perről most újabb részletek derültek ki, többek között az is, hogy várhatóan mikor kerül sor az első tárgyalásra.

Bálint Antónia

Fotó: Instagram/Bálint Antónia

"László kérelme minden tartalmi és formai követelménynek megfelelt, a keresetlevelet pedig Antónia is bizonyosan kézhez kapta már. Ez idáig nem terjesztettek elő ellenkérelmet, úgyhogy

november első felében minden bizonnyal meg lesz tartva az első tárgyalás,

ahol mindkét fél, László és Antónia is köteles megjelenni valamilyen formában" – mondta a Storynak Földesi-Szabó László jogász ismerőse, dr. Horváth B. Gábor.

"A kiskorú gyermek nem köteles megjelenni ezen a tárgyaláson, de ha szeretne ott lenni, semmi akadálya. A per pedig igazságügyi szakértői vizsgálattal folytatódik. Ez az ügy ugyanis csak így dönthető el. DNS-t kell venni az édesapától és a gyermektől is. Természetesen itt már az utóbbinak is van kötelezettsége: a vizsgálaton meg kell jelennie" – magyarázta az informátor.

Miért perel Bálint Antónia exe?

A Bálint Antóniánál 12 évvel idősebb, egyébként évek óta külföldön élő Földesi-Szabó László szerint a jelenleg tartó vizsgálatra azért volt szükség, mert tizenkét éve nem láthatta a 17 éves lányt, a gyerektartást azonban még mindig fizeti.

"Egész egyszerűen oda jutottam mára, hogy magyarázatot akarok kapni erre az évtizede tartó tiltásra, és hogy miért nem láthattam felnőni a lányomat... 12 éve el vagyunk szakítva, itt már nem beszélhetünk apai érzésekről. Semmilyen kapcsolatunk nincs, pedig az első évek nagyon szépek voltak. Nagyon jól éreztük magunkat a lányommal... Úgyhogy ha más az igazság, mint amiben 17 éve élek, az talán valamelyest megnyugtatna, és megmagyarázna sok mindent”" – nyilatkozta korábban.

Mi a helyzet Bálint Antóniával?

Bálint Antónia egy áprilisi nyilatkozata szerint a TV2-n tér vissza hamarosan, de egyébként évekig civil életet élt, pénzügyekkel foglalkozott. Legutóbbi ismert párkapcsolata jó három évig tartott dr. Bársony Farkas jogásszal, akivel azonban tavaly szakítottak.