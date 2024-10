Így néz ki Berki Krisztián sírja a sírgyalázás után

Berki Krisztián számos realityben szerepelt, beszélgetős műsorban is felbukkant, de az országos bulvármédia akkor kapta fel, amikor bejelentette, hogy "herevasaláson" vett rész. Később bevallotta, hogy semmi ilyesmi nem történt, csak médiahack, átverés volt az egész, de utána már sokan így emlékeztek rá. Váratlan halála sokakat megdöbbentett, a sajtó napokig cikkezett a halál körülményeiről. Itt olvashat többet róla.

Berki Krisztián

Fotó: TV2

Idén szeptemberben valaki kivitt egy vasalót és a sírra tette, az ízléstelen viccelődés miatt az egykori műsorvezető édesanyja, Mayer Júlia természetesen kiborult. "Szégyelljék magukat, akárki volt! De ha tudnám, hogy ki, biztos, hogy agyonverném. Biztos, hogy számon kérném, hogy lehet valaki ilyen rohadék. Milyen ember ez?! Normális ember ilyet nem csinál! Ezen rendesen felhúztam magam, hogy lehetnek ilyen gyalázatos emberek. Egy halottat így megalázni."

Mayer Júlia nem tud másra gondolni az ízléstelen tréfa óta, mint hogy hogyan képes valaki ekkora aljasságra. "Majd a sorsa utoléri. Az ilyen gonosz embereket nem bírom elviselni. Ez szemétség! Ez az alja! Egy féreg lehetett. Lehet, hogy jót is röhögött magában" – tette hozzá a Tények Plusz riportjában.

Eltűnt a vasaló Berki Krisztián sírjáról

A sír most rendezett, gyertya van rajta, virágokkal, illetve egy idézet Jászai Maritól. "Megmondom őszintén, nem igazán követtem Berki Krisztián életét, de a halála valamiért így is megrendített. Talán azért, mert én is két lánygyermek édesapja vagyok. Amikor olvastam ezt a vasalós történetet, elborzadtam, ki képes ilyesmire?

Belegondolni is szörnyű, mit élhetett át az anyukája, amikor látta a fotókat.

Lényeg a lényeg, én tettem egy kis kitérőt, hogy megnézzem, milyen állapotban van most a sírja. Megnyugodtam, mert vasalót a közelben sem láttam. Csak apró játékokat, mécseseket, virágokat. Remélem, ez így is marad" - mondta a Borsnak egy férfi, aki ellátogatott a temetőbe. A képet itt nézheti meg.

A sírgyalázás, sírrongálás súlyos bűncselekmény. Az elmúlt években megnőtt ezeknek a száma, számos hazai sztár - mint Kozák László Grófo, Berki Krisztián vagy Damu Roland - sírját rongálták meg. Erről itt írtunk hosszabban.