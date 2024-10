Billie Eilish csúnyán összetörte magát a színpadon - videó

Billie Eilish egy Instagram-sztoriban mutatta meg 120 millió követőjének, hogy milyen komoly zúzódást szerzett, miután a koncertje végén lezuhant a lépcsőn a New York-i Madison Square Gardenben. Nézze meg a fotóját!

Billie Eilish combja a baleset után

Fotó: Instagram/Billie Eilish

Az énekesnő előtte egy rajongója videóját is megosztotta, amelyen jól látszott a baleset. A felvétel szerint Billie Eilish már éppen elbúcsúzott a közönségtől, és az órási színpadról lefelé tartott a lépcsőn, amikor megbotlott, és jókorát zuhant. Nézze meg, hogy pár napja miként szerezte a fent látható sérülést!

Billie Eilish épp a Hit Me Hard and Soft című lemezével turnézik, ebben az évben még legalább tizennégy városban fellép az Egyesült Államokban, van, ahol többször is.

Billie Eilish nincs egyedül

A színpadi balesetével Billie Eilish egybéként nincs egyedül, nemrég például egy másik popsztár, Olivia Rodrigo sérült meg, amikor a melbourne-i koncertje közben átesett egy csapóajtón. "Ó, istenem, ez vicces volt. Néha egyszer csak előbukkan egy lyuk a színpadon. Semmi baj" – mondta az eset után, nem lett tehát komolyabb baja.

A nyáron Carrie Underwood dél-karolinai koncertjén már kicsit drámaibbra sikerült a befejezés, az énekesnő ugyanis – Billie Eilish-hoz hasonlóan – a levonulásnál esett hatalmasat: hirtelen eltűnt a színpadról, miután megcsúszott a lépcsőn.

Előtte Nelly Furtado a sztárok kedvenc fesztiválján, a Coachellán törte össze magát a Dom Dollával való közös produkciója során, nem sokkal később pedig Luke Bryan countryénekes járt hasonlóképp Vancouverben – igaz, ő a balesetért nem a saját ügyetlenségét, hanem egy rajongó telefonját okolta.

Magyar énekes is zuhant már le a színpadról koncert közben, a BSW formáció egyik tagjáról, Sziklai Mátyásról például itt látható egy videó hasonló helyzetben.

