Majdnem felgyújtotta magát Britney Spears

Britney Spears egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy fél évvel ezelőtt komoly baleset érte, majdnem felgyújtotta magát. Mint mondta, a kandalló begyújtását általában a személyzetre szokta bízni, de hat hónapja maga próbálkozott meg vele – mire a tűzhely berobbant, a tűz pedig az arcába csapott.

Britney Spears majdnem felgyújtotta magát

Fotó: Britney Spears / Instagram

A felvételt elmentő TMZ hozzátette, hogy az énekesnő fél éve is aktív volt a közösségi oldalán, és az arcán akkor nyoma sem volt égési sérüléseknek – Britney Spears azonban állította, hogy harmadfokú égési sérüléseket szerzett, szempilláját és szemöldökét is elvesztette, a haja is megpörkölődött.

Az énekesnő azt is elmondta, hogy miként kezelte a helyzetet: orvoshoz nem fordult, ellenben jegelte az arcát, és bevett néhány fájdalomcsillapítót, majd lefeküdt aludni. Az nem derült ki, hogy az esetről miért csak most, hat hónap elteltével mesélt részletesen, de mostanában nem is ez volt tőle a legfurcsább megnyilvánulás.

Hogy van mostanában Britney Spears?

Britney Spears meztelen felvételek mellett sok különös dolgot is posztolt az utóbbi években a közösségi médiában, áprilisban már úgy beszéltek róla az ismerősei, hogy a csőd és az őrület szélén áll.

A TMZ-nek akkor nyilatkozó források szerint Britney Spears "teljesen működésképtelen", sok esetben sokkoló és radikális hangulatváltozásai is vannak, mióta felszabadult apja gyámsága alól, és a hétköznapokban nem felügyeli senki. "Sok szabadságot adott neki a gyámság, a korlátozások is csak azért voltak, hogy védjék őt. Most már nem védi semmi" – mondta egy ismerős, aki szerint Britney Spears egyre jobban elszigeteli magát, alig vannak már körülötte emberek.

Az énekesnőért aggódó források szerint Britney Spears anyagilag is veszélyben volt/van, hiszen folyamatosan költötte a vagyonát, de nem termelte újra. Az egyébként a közösségi médiából is látszik, hogy egy-kéthavonta elmegy valamilyen luxusútra, ha épp nem az Ozzy Osbourne-t idegesítő táncait adja elő.