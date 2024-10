Négy Bud Spencer-filmet is nézhet a tévében - felújítva, eredeti szinkronnal

Október 31-én lett volna 95 éves az olasz származású színész, Bud Spencer, aki Terence Hillel legendás párosa volt a filmtörténetnek. Bud Spencer, azonban „szólóban” is ikonikus karaktert alkotott a Piedone-filmek Rizzo felügyelőjeként. A színész emléke előtt tisztelegve, születésnapja apropóján tűzi műsorára az európai filmklasszikusok sorozatának keretében ezeket az alkotásokat a Duna novemberben négy péntek estén - közölte az MTVA.

Bud Spencer

Fotó: IMDb

Bud Spencer egy generáció kedvence

A Bud Spencer által megformált figura, Rizzo felügyelő, a nápolyi rendőrség kábítószerosztályán dolgozik nyomozóként. Korrekt és igazságos, munkájában lelkiismeretes és csalhatatlan a szimata. A bűnözők többsége tiszteli, olykor még segítenek is neki, felettesei viszont gyakran kritizálják módszerei miatt. Pofonjai és jó kapcsolatai révén olyan bűnügyeket is megold, amiket más soha. A Stefano Vanzina, művésznevén Steno által rendezett filmsorozat nosztalgikus élmény mindazoknak, akik annak idején látták és szerették, de kultfilm lévén kuriózum lehet a fiatalabb generáció tagjainak is.

Piedone, a zsaru: 2024.11.08.

Piedone, a nápolyi kikötő körzetének rendőrfelügyelője sajátos eszközökkel tart rendet. Fegyvert nem visel, csak az ökleivel és testi erejével „intézkedik”. Az új rendőrfőnök azonban nem ért egyet módszereivel. Egy kábítószercsempész banda felgöngyölítése során a helyzet kiéleződik, és Piedonét felfüggesztik állásából. De ez sem zavarja őt abban, hogy tovább folytassa az akciót és leszámoljon a kábítószerbandával.

Piedone Hongkongban: 2024.11.15.

Steno Piedone-tetralógiájának második darabjában Rizzo felügyelőt kábítószer-kereskedéssel vádolják. Annak érdekében, hogy tisztára mossa nevét, meg kell találnia azt az embert, aki a maffia köreiből épült be a rendőrség hálózatába. A nyomok a Távol-Keletre vezetnek, ahová hűséges társa is elkíséri az ügy felderítése érdekében.

Piedone Afrikában: 2024.11.22.

A rendőrség afrikai informátorának életére törnek, pont akkor, amikor fontos információkat akar átadni Rizzo felügyelőnek. Csupán pár szót tud mondani, majd meghal. Piedone Afrikába utazik, hogy nyomozzon az ügyben, és gondoskodjon a lelőtt rendőr kisfiáról, Bodóról.