Változás Sallai Nóra állapotában, elindult a Dancing with the Stars

A héten sok szó esett a Dancing with the Starsról és szereplőiről, de a balesetet szenvedett Sallai Nóráról vagy Dudás Miki brutálisan megvert édesapjáról is érkeztek új hírek. Szakításokról éppúgy beszámoltunk, mint esküvőről vagy békülésről – itt a heti bulvárösszefoglaló.

Bulvár: voltak jó hírek is A héten azért több jó hír is érkezett a magyar bulvár háza tájáról: kiderült, hogy a Kísértésben összejött pár (Brigi és Máté) már a gyerekvállaláson gondolkodik, össze is költöztek alig egy hónap után, a műsorban szintén látott Dorinának pedig új párja van. Közben a Kőgazdag fiatalok új szereplője, Szanyi Vanda férjhez ment, Kárpáti Rebeka kibékült 17 évvel idősebb, milliárdos párjával. Szakítás is volt a héten Gajdos Tamás eközben a héten árulta el, hogy 17 évvel fiatalabb menyasszonyával már jó ideje szakítottak, két éve külön élnek. Halastyák Fanni (Nemazalány) és Fenyvesi Barna kapcsolata is véget ért, szakítós hírből is több jutott tehát a 43. hétre.

