Caramel az Origónak: Az állócsillagok igazolják a Megasztárt

Caramel a Megasztárral lett országosan ismert, megtisztelőnek tartja, hogy gondoltak rá, amikor a 2024-es zsűrit állította a TV2. Az eddig hat évad győztesei a mai napig színpadon vannak, a magyar popzenei élet ismert arcai, ő pedig abban bízik, az idei győztes is a pályán lesz két évtized múlva. „Ebben reménykedünk, a versenyzőket látva. Több olyan énekes is van közöttük, aki nagyon esélyes, és bízunk abban, hogy maradandót tud felmutatni a műsorban és a műsor után is. De ahhoz, hogy valaki a szakmában maradjon, nem elég a hang, kellenek a nagyon jó dalok” – mondta az Origo megkeresésére.

„Az énekhang csak egy eszköz: dalszerzők kellenek vagy az, hogy ők maguk szerethető dalokat tudjanak írni. De nagyon bizakodók vagyunk, nagy tehetségek bukkantak fel a castingon. Találtunk már most pár olyan énekest, akik állócsillagok lehetnek. Mert az a fontos, hogy a csillag, amely egyszer felragyog, hogyan tud állcsillag lenni” – vélekedett.

Ha talál olyan énekest, aki a show után igényli segítségét, tudását, és van jövője a közös munkának, akkor tud támogatni másokat. „Én abszolút ilyen típus vagyok, több hasonló műsorban zsűriztem már, ilyen volt az Ének iskolája, A Dal, majd

több előadónak kísértem az útját, dalszerzőként, producerként.

Persze nem szeretem magam ráerőltetni senkire, majd nyilván a versenyzőkön múlik, kell-e nekik segítség, igénylik-e a tudásom. Úgy érzem, hogy értek hozzá, rá tudok hangolódni más előadókra, de persze lehet, hogy lesznek nálam alkalmasabbak” – tette hozzá.

Sokszor látjuk tévéshow-ban, hogy megható családi drámával érkezik valaki, és nem feltétlenül a ragyogó énekhang miatt jut tovább, hanem a zsűri jóindulata, a mögötte lévő sztori miatt. Caramel együttérző, de szerinte kell a jó hang, a megjelenés: „A szívbemarkoló történettel együttérez az ember, a zsűri, a néző, és én érzékeny embernek gondolom magam, de

ha nem párosul megfelelő hanggal, akkor csak a sztori marad.

Akkor jó, ha a személyes történet ’pluszként’ van jelen, ugyanis nem lehet csak egy történetre alapozni egy karriert. Ezért én el tudom engedni őket. Ez tehetségkutató, és persze fontos része az emberek, új előadók mögötti történet. De még fontosabb a nagy tehetség, a nagy hang van, a jó kiállás.”