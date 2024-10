TÁR: A nők is lehetnek metoo predátorok, avagy a művészeknek mindent szabad? Cate Blanchett a Netflixet hódítja meg botrányfilmjével

Biztos vagyok benne, hogy a TÁR esetében fokozottan igaz, hogy nem mindegy, hogy a kritikus személye férfi vagy nő. Teljesen más szemmel nézi a Cate Blanchett főszereplésével készült filmet egy férfi és egy nő. Miért is mondom ezt? A #metoo mozgalom óta jelentősen megváltozott a férfiak és nők, beosztottak és vezetők, de akár csak a mindennapi ismerkedés működése, szabályai is. Hogy milyen irányba? Személyes vélemény, de mint minden: elindult egy jó irányba, megkezdődött egy jó párbeszéd a felek között, a bűnösök bűnhődtek, az áldozatok napvilágra kerültek és fontos lépések születtek a traumájuk feldolgozásában... aztán - pesti szlengesen - ez is túl lett tolva kissé! Egyre több vélt és valós áldozat került elő, és a hangzatos jogi csatározások és mozgalmak mellett csak a valódi témáról feledkeztünk el. Talán erre emlékeztet minket egy ilyen mesteri film, mint a TÁR.

Cate Blanchett a TÁR-ban egy igazi női predátort alakít

(Fotó: YouTube)

Cate Blanchett a predátor

A TÁR húzott egy merészet és megmutatta, milyen az, ha egy elismert karmesternő kerül bajba, amiért nem ismerte a határokat. A hírekben 1000-ből 999 eset férfi predátorokról szólt, de vajon miért ne élhetne vissza egy nő a hatalmával, legyen az kicsinyességből, vonzódásból vagy csak mert "ilyen" az alapszemélyisége? Blanchett a Berlini Filharmonikusok fiktív vezető karmesterét alakítja. Az első percben kiderül, hogy egy kőkemény nőről van szó, művészetben és munkában nem ismer ellentmondást, a tökéletes is kevés neki. Ugyanezt várja el a környezetétől, párjától, gyerekétől és persze a szeretőitől is. Tipikus művészember, aki azt gondolja, hogy körülötte forog a Nap, és még meg is köszöni neki. A filmen első egy órája mesterin építi fel ennek a finoman szólva se szimpatikus nőnek az életét, elismerjük hogy kiváló művész, de ahogy használja maga körül az embereket, az nettó gusztustalan, de megteheti, és ezt nagyon jól tudja! Legalábbis egy ideig! Egy volt tanítványa, mentoráltja azonban fenekestül felforgatja az életét, és elismert művészből hirtelen hatalmával visszaélő predátor lesz a Blanchett alakította Lydia Tárból, akinek bizony el kell számolnia magában is és a nyilvánosság előtt is a tettei következményével.