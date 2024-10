Így néz ki most a súlyos beteg Céline Dion - fotók

A súlyos betegséggel küzdő Céline Dion legutóbb júliusban lépett fel a párizsi olimpia megnyitóján, azóta nem vállalt nyilvános szereplést – egészen mostanáig.

Céline Dion a 2024-es párizsi olimpia megnyitóján

Fotó: Handout / Getty Images / Handout / Getty Images

Az énekesnő ugyanis meglepetésvendégként jelent meg a City of Hope Los Angeles-i gáláján, hogy a Spirit of Life nevű díjat átadja az AEG Presents elnök-vezérigazgatójának, Jay Marcianónak. Nézze meg az eseményen készült képeit egy lapozható Instagram-bejegyzésben!

"Megtiszteltetés volt számomra, hogy egy igazán felejthetetlen estén osztozhattam a színpadon a díszvendéggel, Jay Marcianóval és kedves barátommal, Elton Johnnal. A City of Hope egy nagyszerű rákkutató szervezet, és egy ilyen inspiráló est részesének lenni mélyen megérintett. Nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak. Együtt képesek vagyunk változtatni a dolgokon" – írta a posztjához Céline Dion.

Milyen betegséggel küzd Céline Dion?

Céline Dion a róla készült dokumentumfilmben, az I Am Céline Dionban is hosszasan beszélt a karrierjét is veszélyeztető súlyos neurológiai betegségről, a stiff-person-szindrómáról.

A betegségére jellemző az izommerevség, az ingerekre, például hangokra és fényre való fokozott érzékenység, valamint az érzelmi stressz, amely izomgörcsöket okozhat. Az állapot jellemzően a test középső részén, a törzsben és a hasban jelentkező izommerevséggel kezdődik, mielőtt a lábakban és más izmokban jelentkező merevséghez és görcsökhöz vezet.

"Olyan, mintha valaki egyfolytában fojtogatna. Olyan, mintha valaki nyomná a gégédet, a garatodat. Olyan, mintha beszélnél, de nem tudnál sem magasabbra, se mélyebbre menni a hangszínedben. Egyszerűen görcsbe rándulsz. Ez a torokban kezdődött. És akkor még azt gondoltam, hogy »Nem, oké, semmi baj, minden rendben lesz«. De lehet a hasban is, lehet a gerincben, lehet a bordákban ez a tünet" – jellemezte korábban a tüneteit Céline Dion, aki egy speciális új terápia segítségével készült a visszatérésre, a betegség ellenére sem akarja végleg feladni az éneklést.