Elvált, majd gyorsan szakított menyasszonyával is Channing Tatum

Nemrég még úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben a két színész között, most valami mégis félresiklott a kapcsolatukban és felbontották a jegyességet. Tatum és Kravitz még 2021-ben ismerkedett meg egymással a Vészjelzés című film forgatásn, azonban csak később vállalták fel a kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Channing Tatum és Zoë Kravitz már az eljegyzésen is túl voltak, az esküvőre készültek, aminek úgy tűnt csak a színész válása állhat az útjába. Idén ősszel hét év után végre sikerült pontot tenni a hosszas válóper végére, most váratlanul kiderült, hogy Kravitzcal is szakítottak.

Channing Tatum és Zoë Kravitz váratlanul szakítottak három év együttélés után, már az esküvőre készültek

Fotó: Phil Lewis

A sztárpár váratlan szakításának híréről még az ismerősök sem szerettek volna beszélni, így az okokról egyelőre semmit sem lehet tudni.

Korábban egy belső forrás azt állította, hogy Lenny Kravitz lánya remekül érzi magát, karrierje is felfelé ível, párjával is rendben mennek a dolgok, még azt is elárulta barátainak, hogy nem bánná, ha már születne egy gyereke. Kapcsolatuk harmonikusnak tűnt, támogatták egymást mindenben. Eljegyzésük után úgy tűnt, hogy Channing Tatum és és Zoë Kravitz életében a 2025-ös év fontos dátum lesz, ugyanis a sztárpár ekkor tervezte kimondani egymásnak a boldogító igent, amit még a színésznő édesapja árult el egy interjúban. Ezt később maga Zoë Kravitz is megerősítette.

A jövő év elég menő lesz. Igen, férjhez megyek

- mondta korábban, aztán váratlanul, három év után szakítottak a színésszel, ami azért nagyon furcsa, mert azután történt, miután a látszólagos legnagyobb akadály elhárult, ugyanis Tatum elvált Jenna Dewantól.

A hírről először a People magazin értesült, és számolt be, azonban a lap megkeresésére a színészpár hivatalos képviselői sem reagáltak ezidáig.