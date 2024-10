Bugyi nélkül pózolt együtt Zendaya és Dua Lipa - képek

Felülmúlta önmagát Zendaya és Dua Lipa is a tegnap esti nagyszabású rendezvényen, hiszen mindketten nagyon merész ruhákat választottak ahhoz, hogy a legendás Cher előtt tisztelegjenek. Ugyanis most tartották a 78 éves énekesnő beiktatását az Ohio állambeli Clevelandben, a Rock & Roll Hall of Fame-ben, melynek célja, hogy emléket állítson azon ismert művészeknek, producereknek és egyéb személyeknek, akik a zeneiparra és azon belül főleg a rock&rollra nagy hatással voltak.

Az ikonikus Cher előtt tisztelegtek a fiatal sztárok is a tegnapi beikatásán a Rock and Roll Hírességek Csarnokába

Fotó: Cher Instagram

A választás 2024-ben Cherre esett, aki előtt úgy tisztelgett a fiatal színésznő, Zendaya és stylistja, Law Roach, hogy Cher egyik ikonikus ruháját gondolták újra, amit a színésznő viselt a rendezvényen. A beiktatott énekesnő egyik leghíresebb munkatársához, Bob Mackie-hez fordulat segítségért a feladathoz. Az amerikai tervező volt a felelős Cher jó néhány legendássá vált szettjéért, mint a toronymagas tollas fejdísztől és a cikk-cakkos kétrészestől kezdve, amelyet az 1986-os Oscar-gálán viselt, egészen a tollakkal és flitterekkel díszített meztelen ruhájáig is. Most együtt gondolták újra az egyik darabot, amit Zendaya újra viselt és Cher egyik emlékezetes ruhájára emlékeztetett.

A merész ruhát Bob Mackie ruhatárából választották kifejezetten erre az alkalomra, végül a 2001-es őszi kollekciójából, a „Foreign Intrigue”-ból választottak egy testszínű, félvállas ruhát, melynek mellrészénél egymást keresztező pántok épp csak eltakarták a színésznő melleit. De más testrésze sem volt teljesen fedett, hiszen a szoknyarész nagyon alacsonyan, a csípő vonalában kezdődött, és Zendaya hasa és háta is teljesen meztelenül maradt, a merész ruha alá egyértelműen nem vett fel fehérneműt sem - írja a Vouge.

Rajta kívül Dua Lipa is merész szettben érkezett Cher tiszteletére, ő azonban egy rockosabb fazont választott, hosszú bőr ruhája a lábszára mentén volt felsliccelve, egészen a derekáig, mely alatt csak egy neccharisnyát viselt, és szemmel láthatóan ő sem vett fel bugyit a merész szabású darab alá. A fiatal színésznő és Dua Lipa is megosztottak több képet a közösségi oldalukon, köztük több felvételen is a legendás énekesnővel, Cherrel pózolnak.