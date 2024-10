Egészen szürreális látványt nyújtott Cher bőrébe bújva Peter Srámek - videó

Egy igazi bombázóként, Cher bőrébe bújva csinált hatalmas bulit a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik adásában Peter Srámek. Az énekes ezúttal is szinte tökéletesen utánozta az eredeti előadót, a zsűritől ma este 37 pontot kapott.

"Mikor elkezdtél énekelni, összenéztünk Claudiával, hogy hű, ez nagyon jó lesz!" - kezdte az értékelést Stohl András. "Én azt gondolom, pokoli nehéz magassarkúban ezt letolni" - tette hozzá Liptai Claudia, aki azt mondta, először Zámbó Jimmyt vélte felfedezni az énekesben fekete hajjal.

Az énekes bekerült a legjobb 6 produkció közé: ma este eldől, hogy ott lesz-e a Sztárban sztár All Stars döntőjében. A rekordokat döntögető Azahriah bőrébe bújva robbantotta fel a hangulatot a stúdióban Tóth Gabi, aki az Introvertált dalt adta elő a Sztárban Sztár All Stras elődöntőjében, és el is sírta magát a zsűri értékelése közben.