Csalás történt az Ázsia Expressz döntőjében?

Hat hét után véget ért a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, a versenyt Béres Anett és Sáfrány Emese nyerték meg, akik természtesen nagyon örültek, hogy női párosként sikerült az első helyen beérniük Ördög Nórához. Az örömüket azóta kicsit beárnyékolja, hogy egyesek szerint csalás történt a döntőben - erre most egy közös bejegyzésben reagáltak.

"Csalás!? Bár azt gondoljuk, a nyerteseknek nincs szüksége magyarázkodásra, de szomorúak vagyunk, hiszen a boldogságunkat beárnyékolja, hogy csalást kiabálnak ránk.

Amennyiben bármilyen szabályt megsértettünk volna, a minden lépésünket követő stáb azonnal jelezte volna felénk.

Azt se felejtsük el, hogy az ütő megszerzése a mozgó taxiból, csupán egy állomása volt a befutónak, a helyszínen nem kellett semmilyen feladatot csinálni, így ott tovább lehetett haladni ugyanazzal a sofőrrel" - üzenték.

Bár már egy hete véget ért az Ázsia Expressz, a TV2 népszerű műsora, azóta is sok helyen téma, az első két páros története nagyon foglalkoztatja a nézőket. Ma számoltunk be arról is, hogy Krausz Gáborék egy bulvárlap szerint annyira megsértődtek Sáfrány Emeséék győzelme miatt, hogy a búcsúbulira se mentek el. Erre most a séf egy Instagram-bejegyzésben reagált.

"Botrány! Sőt, felháborító bűneset: nem mentünk el buliba Annával. Ez ám az igazi szenzáció, elaludtam a kanapén. Aki egész nap a gép előtti ül, lejárató cikkeken agyalva, az nyilván nem értheti, hogy vannak olyan embert próbáló helyzetek, amiben elfáradunk. Testileg, lelkileg. A lényeg, hogy kihagytunk egy műsort lezáró rendezvényt, skandalum, tényleg óriási, címlapot ér. Ps.: a stábot és a szereplőket csókoljuk, szeretünk Titeket!" - üzente Krausz Gábor.