Csalfa szerelem: 89 országban hódít a 365 nap nyugdíjas verziója

Ilyen lenne a szerelem nagy korkülönbség esetén?

Fotó: YouTube

Csalfa sorozat

Gabriela és Elia kapcsolat nagyjából úgy alakul, ahogy egy 17 éves tinilány elképzeli a romantikus itáliai szerelemet: tészta, szex, kemény férfi fenék, közös fürdés, hajókázás, és piálás. Aztán jön a csúnya valóság, és a főhöseink tényleg úgy viselkednek, mint a tinik, mert a hat rész alatt két kezemen nem tudtam megszámolni hányszor szakítottak, miközben már a brazil szappanoperák legelcsépeltebb fordulatait is bedobják: beszámíthatatlan anya, nem szeretnek, ezért villágá megyek fiú és a semmiből feltűnő szerető, aki minden sötét titkát ismeri a főhősünknek. Ehhez viszont legalább 10 percenként látnunk kell a hatvanas főhősnőnket topless bugyiban, és Elianak és egy szál semmiben kell kényeztetni a sugarmamiját. A Csalfa szerelem valahol egy nagyon kártékony sorozat, főleg, amikor egyre több és több olyan alkotás készül, ahol a férfiak el tudják már fogadni, hogy egy érett nő is lehet nő, és nem kell ehhez kinyitni a bukszájukuat. Itt tovább mentek az alkotók, mert Gabirela számlája rohamosan csökken, de még idealizálják is a helyzetet, amin már tényleg nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessük.

Nagyjából 10 percenként jön egy szexjelenet

Fotó: YouTube

Csalfa casting

A Csalfa szerelem 89 országban volt a top 10-ben, a Netflix egyik legsikeresebb darabja idén, pedig tényleg a 365 naphoz lehetne a legjobban hasonlítani, oké, annál mívesebb és itt talán kijavították a Chat GPT elütéseit a forgatókönyvnek hazudott szövegtengerben. Van egy vesztese a sorozatnak, és az egyértelműen Gabrielát alakító Monica Guerritore. A rém ostoba karakterét is képes élettel megtölteni, miközben 66 évesen bátrabban dobálja a textilt mind harmad annyi idő kolléganői a vásznon. A bugyuta szerepéből próbálja a lehető legtöbbet kihozni, nem ő tehet róla, hogy egy zsíros csekkért egy ekkora baromságra írt alá. Az Elia-t alakító Giacomo Gianniotti pályát tévesztett, inkább pornósnak kellett volna mennie. Az adottságai megvannak hozzá, de amint kinyitja a száját fogjuk a fejünket. Faarccal hozza végig az olasz digót, de ennél többet nem tud kezdeni az amúgy se túl bonyolult karakterével. A többieket hagyjuk, egydimenziós, ripacs karakterek, akikkel a forgatókönyv se tudott mit kezdeni, néha kapnak egy kis "kamudrámát' aztán az megoldódik és haladunk is tovább. A fordulatok teljesen irreálisak, a szereplők konkrétan idiótán viselkednek, de valaki ezt jónak gondolta. Kapunk helyett 10 percenként nagyiszexet, sejtelmes pillantásokat, egy majdnem édeshármas amit a pornhub is megirigyelne: nagyi, terhesnő és olasz csődör jeligére. Azt hiszem ez volt az a pont, ahol azt éreztem, lehet még a 365 nap alá is menni. Végül nem sikerült, de a Csalfa szerelem így is a vizuális környezetszennyezés kategóriájába tartozik, ami inkább árt, mintsem használ az érettebb nők megítélésének.