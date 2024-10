Új életet kezd Csepregi Éva

Idén sem a pihenésről és a visszavonulásról szólt Csepregi Éva élete, aki hamarosan ünnepli a 71. születésnapját. A Neoton Família sztárja cseppet sem aggódik az életkora miatt, sőt, rengeteg terve van az idei évre is, és úgy érezte, új életet szeretne kezdeni máshol, ezért nagy döntésre szánta el magát.

Csepregi Éva úgy érzi, változásra van szüksége, de nem akar visszavenni az eddigi tempóból

Fotó: Csepregi Éva / Instagram

Folyamatosan zajlik az életem, ezért viszonylag keveset vagyok egyedül. Korábban előfordult, hogy kerültem az egyedüllétet, de ma már kifejezetten szeretem, ha egy kis ideig nincs körülöttem senki.

Ilyenkor nyúlok a kedvenc könyveimhez, olvasgatom a magazinokat vagy a kiskutyámmal foglalkozom. Most már teljes mértékben feltölt az egyedüllét" - magyarázta a Neoton Família énekesnője, aki persze nem utasítja el a társaságot, és gyakran szervez is összejöveteleket, hiszen az is feltölti, ha jó társaságban tölti az idejét.

Az énekesnő hamarosan ünnepli a születésnapját, azonban közben nagy projetkbe kezdett, és a koncerteken, munkán túl is rengeteg dolga van, hiszen elköltözik eddigi otthonából.

Nemsokára új otthonba költözöm, tehát elhagyom a kis lakásomat, és egy kicsit nagyobb házban élek tovább.

Ezenkívül más nem változik meg az életemben, tehát továbbra is egyedül élek, csak ezentúl egy kicsit jobban elférek" - újságolta Csepregi Éva, aki teljesen egyedül intéz mindent, ami nagy elfoglaltság és rengeteg munka, de élvezi és bírja is a pörgős életvitelt, ezért nem jelent számára gondot, hogy nem kér segítséget.

A Neoton Família énekesnője nemcsak magánéletében tervez nagy változásokat, de karrierjében is, és nem érdekli őt az idő múlása, felhagyott azzal, hogy számolja az éveket. Folyamatosan koncertezik a zenekarral is, ami lendületben tartja, de nagy dobásra készül jövő év elején, amire már most elkezdett felkészülni.

Január 18-án lesz az Erkel Színházban szólókoncertem, erre már most sokat próbálok. Ide egy teljesen új műsorral készülök, persze tele lesz Neo­ton-­da­lok­kal, de lesznek azért meglepetések is. Emellett persze a Neo­ton­nal is több fellépésünk lesz az ország több pontján.

- mondta a hot! magazinnak Csepregi Éva, aki idén karácsonykor is megtartja rendhagyó koncertjét, hiszen december 30-án már huszadik alkalommal adnak ünnepi koncertet a Neotonnal Pécsett, ahol a zenekar és a közönség együtt búcsúztatja az évet.