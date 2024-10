Veszélybe került Curtisék eljegyzése

Curtis és Barnai Judit régóta alkotnak egy párt, bár sokszor felröppent már a hír, hogy szakítottak, valóban voltak hullámvölgyeik, de mindvégig kitartottak egymás mellet. Az újdonsült menyasszony nemrég azt is cáfolni kényszerült, hogy a Farm VIP új évadának forgatásán történt volna bármi közte és Aurelio között, ami miatt Curtis is megjelent, hogy rendet tegyen. Mint írta, csupán jóban lett az egykori valóságshow-szereplővel (ahogy a sárga csapat többi tagjával is), Curtis pedig nem toppant be váratlanul a forgatásra.

Curtis augusztusban kérte meg párja kezét

Fotó: Instagram.com/curtis4ker/

Most bebizonyította a sztárpár, hogy minden a legnagyobb rendben van köztük, hiszen Curtis augusztusban megkérte párja kezét, aki örömmel mondott neki igent. A lánykérésre a híres koppenhágai szobornál, a kis hableánynál került sor, de nem ez volt a rapper eredeti terve, viszont szerencsére változtatott azon, hiszen nagyon könnyen meghiúsult volna a meglepetés, ha mégsem változtat az elképzelésein.

Barnai Judit csak annyit sejtett, hogy Justin Timberlake koncertje miatt utaznak Koppenhágába, ám a rapper már tudta, hogy a dániai út ennél sokkal többet jelent majd számukra, és eredetileg a koncert közben akarta feltenni a nagy kérdését barátnőjének, de valaki időben szólt, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet.

"Most voltam először Koppenhágában, egy közös kedvencünk, Justin Timberlake koncertjére mentünk. Nagyon izgatott voltam, hogy sikerül majd.

A barátaimnak mondtam, hogy a koncert alatt szeretném őt megkérni, de figyelmeztettek, hogy a biztonsági őrök átvilágítanak majd, és akkor lelepleződöm.

Egy másik barátom javasolta, hogy van a városban egy hableányos szobor, amihez egy szép, szerelmes történet fűződik, legyen ott" - mesélte utólag Curtis, aki már örül, hogy barátaira hallgatott, mert így minden jól sikerült, és menyasszonya is meglepődött a lánykérésen.

Curtis elmondta, hogy más problémák is akadtak, elég nagy fejtörést okozott neki az eljegyzés, először is a gyűrű méretében nem volt biztos, de szerencséjére jó lett, majd a helyszín is tele volt turistákkal, amikor odaértek, végül sikerült megvárni a megfelelő pillanatot, amikor letérdelhetett barátnője elé, hogy feltegye neki a kérdést, lesz-e a felesége. A rapper azt is elmondta a Család-barát című műsorban, hogy emellett életmódváltásba kezdett, zeneileg is nagy tervei vannak, és a legnagyobb elismerés számára, hogy Horváth Charlie-val közös dalt készítettek, és még Curtis koncertjén is fellép vendégművészként.