Curtis legnagyobb félelme majdnem megvalósult az eljegyzésen

Curtis és Barnai Judit régóta alkotnak egy párt – noha sokszor felröppent már a hír, hogy szakítottak. Az újdonsült menyasszony a napokban épp cáfolni kényszerült egy pletykát, miszerint a Farm VIP forgatásán történt valami közte és Aurelio között, ami miatt Curtis is megjelent, hogy rendet tegyen. Mint írta, csupán jóban lett az egykori valóságshow-szereplővel (ahogy a sárga csapat többi tagjával is), Curtis pedig nem toppant be váratlanul a forgatásra.

Curtis augusztusban kérte meg párja kezét

Fotó: Instagram.com/curtis4ker/

Curtis félt a lánykéréstől

A rapper és sportoló kedvese között minden a legnagyobb rendben van, amit az is bizonyít, hogy Curtis augusztusban megkérte párja kezét, aki örömmel mondott neki igent. A lánykérésre a híres koppenhágai szobornál, a kis hableánynál került sor.

Curtis nagyon izgult, mielőtt feltette a nagy kérdést, legnagyobb félelme azonban nemcsak a visszautasítás volt.

"Egyetlen gyűrűt találtam otthon, de nem voltam benne biztos, hogy azt a gyűrűsujján hordja-e. Aztán úgy voltam vele, megcsináltatom arra a méretre – és jó lett.

Azért tartottam attól, hogy mi lesz, ha nem tudom majd ráhúzni az ujjára, mert rossz a méret

- árulta el a Ripostnak.

A zenész nemrég a közösségi oldalán mutatott párjával egy közös fotót, ahol boldogan csókolja Barnai Judit kezét, és a hatalmas ékszer is jól látszódik.

Judie nagyon szép vagy, ne foglalkozz a sok irigy emberrel

- jegyezte meg Curtis egyik követője.

"Hu, de jó kép" - írta egy másik.

Gratulálok, nagyon szerencsések vagytok

- olvasható a hozzászólás.

Fotó: Instagram.com/curtis4ker/

Ekkor házasodnak majd össze

A kosárlabdázó korábban elmondta, hogy először azt gondolta, hogy Curtis viccel az augusztusi lánykéréssel - de igent mondott és már az esküvő is szóba került. "Úgy néz ki, hogy jövőre abbahagyom a kosárlabdát, ezért az esküvő időpontját 2026-ra tűztük ki. Az ötös a szerencseszámom, így a dátumban benne kell majd lennie egy ötösnek is. Egy cég is megkeresett, aki elkészítené a ruhámat, de ahhoz is kell minimum másfél év, tehát nincs miért sietnünk” – tette hozzá.