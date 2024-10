Rendezőként is bontogatja a szárnyait Dakota Johnson

A kamera másik oldalán is elkezdett tevékenykedni, az első rendezői munkáját egy Coldplay-videoklip, a Cry Cry Cry hozta el. De az idei évben már filmet is levezényelt, igaz egyelőre csak a rövid fajtából: az általa rendezett, 23 perces Loser Baby a torontói filmfesztiválon mutatkozott be.

Megbánta a tetoválásait

A teste számos pontjára varratott tetoválást, és ezek nagy részét azóta megbánta. Főleg amiatt, mert megnehezítik az életét a forgatásokon: hosszú órákat kell a sminkesek székében töltenie, amíg eltakarják a tetkóit, ha olyan karaktert játszik, akikhez nem illenek ilyesmik.

Tucatnyi ló életét mentette meg

Harcos állatvédő, ezt pedig a családból hozza, hiszen a híres nagymamája, Tippi Hedren is közismerten aktív ezen a téren. Dakota Johnson pedig 2014-ben nem kevesebb, mint 12 lovat mentett meg a levágástól azzal, hogy inkább megvásárolta őket.

A nevetése nehezíti a munkáját

Ami a magánéletben bájos tud lenni, az a munkában praktikus problémákat okoz: amikor Dakota Johnson nagyon elneveti magát, akkor ugyanis mindig kicsordulnak a könnyei. Ez a filmforgatásokon komoly gondokat is tud okozni az elfolyó smink miatt, amit így minden beállításban újra kell igazítani.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Dakota Johnson arriving at the Kering Foundation Caring For Women event, The Pool. Credit: Doug Peters/EMPICS 2024 september new york

Szerelmi sokszögekbe keveredik Dakota Johnson

Legutóbb a Madame Web című Marvel-szuperhősfilm címszerepében láthattuk a moziban, ami méretes bukásnak bizonyult. A következő filmjei kisebb, karakterközpontú produkciók, és mindegyik többszereplős szerelmi felállásokat mutat be: a Materialists-ban Pedro Pascal és Chris Evans oldalán keveredik egy romantikus háromszögbe, a Splitsville-ben pedig két, egymással összekavaró házaspár történetében láthatjuk.