Így néznek ki most a Dallas sztárjai

46 év után is példátlan népszerűségnek örvend hazánkban a Ewing-család drámáit és intrikáit bemutató sorozat és annak színészei. A Dallas sztárjai közel öt évtizeddel később is számos rajongót tudhatnak maguknak, gondoljunk csak itt a Bobby-t alakító Patrick Duffy-ra, aki múlt héten hódította meg a mozikat a Lepattanó című filmmel. De mi a helyzet a többiekkel? Samantha, Lucy, Ray, Afton és a többiek bizony még mindig köztünk vannak és néhányan még a színészetnek se fordítottak hátat.

A Ewing-család közös fotója Fotó: Photo12 via AFP

Így néznek ki a Dallas sztárjai most!

Patrick Duffy

Ha már a Lepattanó miatt emlegettük, akkor kezdjük is rögtön Patrick Duffy-val, aki idén múlt 75 éves. A sármos színész a Dallas után az Egyről a kettőre című sorozatot vitte sikerre a kilencvenes években. Azóta nem volt kiugró sikere a színésznek, dacára annak, hogy évente 2-3 filmben vagy sorozatban mindig feltűnik. Következő filmje, a Hollywood Girl is már az utómunkálatok alatt van, ebben partnere Tyrese Gibson. Duffy összességében egy kellemes, laza hollywoodi sztár benyomását kelti, amiről a magyar rajongók is meggyőződhettek az utóbbi hetekben.

Patrcik Duffy a Dallas után is népszerű Fotó: AFP

Linda Gray

Jockey kezdetben szerencsétlen, majd a sarkára álló felesége, Samantha ( az eredetiben Sue Ellen) meghatározó figurája volt a sorozatnak, nem beszélve arról hogy igazi sztárrá tette Linda Gray-t. A 84 éves színésznő pár hete ünnepelte a születésnapját, és jelentjük továbbra is aktív. Tavaly két filmet forgatott és a fotója alapján elmondható, hogy sok világsztárral ellentétben nem adta meg magának a plasztikai sebész szikéjének, hanem igyekszik méltósággal viselni a korát.

Fotó: AFP

Charlene Tilton

A kicsi Lucy azóta Lucy néni lett. A sorozat öntudatos naívája sokszor inkább dekoratív kiegészítő volt az olajmágnások világában, azonban a pöttöm leányzó nem hagyta magát és sokszor borsot tört a tesztoszteronbomba férfiak között. Tilton karrierje a Dallas-al véget ért, bár a rebootban visszatért Duffy és Gray mellett, de az elmúlt harmincöt évben leginkább Zs-kategóriás filmekben feszített a 66 éves színésznő.