Dancing with the Stars: hatalmas botrány alakult ki Kamarás Norbert kiesése miatt

Szombat este Kamarás Norbert és Sebesi Daniella számára ért véget a verseny. Azonban nemcsak a Dancing with the Stars párosa volt szomorú a kiesésük miatt. Többen is kifejtették, hogy nem nekik kellett volna búcsúzniuk.

Szombat este elindult a Dancing with the Stars ötödik évada, a TV2 pedig rögtön az elején véget vetett a találgatásnak, leleplezte az eddig rejtegetett tizedik párost. Az értékelésnél Ördög Nóra kijelentette, hogy a műsor történetében az idei széria mezőnye a legerősebb, hiszen elképesztő produkciókat láthattak a nézők. Dancing with the Stars: a kiesők, Sebesi Daniella és Kamarás Norbert a műsorvezetők, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András között

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo A Dancing with the Stars első kiesője hatalmas meglepetés volt A három legkevesebb szavazatot Hosszú Katinka és Suti András, Kamarás Norbert és Sebesi Daniella, illetve Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapta, a zsűri pedig egyhangúlag úgy döntött, hogy Hosszú Katinkáék párosát mentették meg a kieséstől. Miután a nézők még szavazhattak, végül Tóth Gabit és Papp Máté Bencét juttatták tovább, így Kamarás Norbert és Sebesi Daniella búcsúzott a műsortól. A profi táncosnak ez volt az első nagy szereplése a Dancingben, az eredményhirdetés után így nem csoda, hogy elsírta magát, Kamarás Norbert pedig csalódott volt. Azonban nem ők voltak az egyetlenek, akik el voltak keseredve az eredmény miatt. Kamarás Norbert az Instagram-oldalán megosztott egy fotót, ahol leírta, hogy mindent köszön a táncpartnerének, és habár véget ért számukra a verseny, jól érezte magát. A bejegyzés alatt azonban több sztár is azt írta, hogy nem neki, hanem inkább a Kőgazdag fiatalok sztárjának, PSG Oglinak kellett volna búcsúznia. Nem nektek kellett volna kiesni… - olvasható Szabó András Csuti véleménye. Norbikám, stílusos, energikus, jópofa volt az egész, és tánclépések is voltak szép számmal, amit pl. Oglinál hiába kerestem. (sok egyéb mellett) Tök igazságtalan a kiesésetek - jegyezte meg Csonka András. Hiányozni fog neki a tánc Kamarás Norbert kiemelte a kiesése után, hogy nagyon megszerette ezt a közeget, a tánc pedig nemcsak feltöltötte, de egy biztonságos közeget is adott neki. "Amit itt megtanultam, az egy nagyon jó tartást adott nekem. Daniellának nagyon köszönöm a közös munkát és nagyon sajnálom, hogy nyilván miattam, de hogy ő is kiesett a versenyből. Tudom, hogy mennyire szerette volna ezt, neki ez az élete, ez a mindene. Ez nagyon rossz, hogy így húzom magammal. Azt gondolom, hogy Daniellával ez a kapcsolat meg fog maradni. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni a komolyabb énemet. Az egyik legfájóbb, hogy nem leszünk már ennek a versenynek és közösségnek a részesei" - részletezte Lissák Laurának a TV2 Play kamerái előtt.

