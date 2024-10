Kiderült, mit csinált a zsűri a Dancing with the Stars szünetében - fotó

Ördög Nóra a szünetet is dokumentálta a Dancing with the Starsban. Nézze meg a fotóját!

Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, amelyben rögtön az elején az addig rejtegetett tizedik párost is leleplezték, Szabó Zsófi pedig a földre döntötte Andrei Mangrát, a versenyprodukciók nyitányaként óriásit táncoltak. Az első reklámszünetben a zsűriben ülő Ördög Nóra elkészítette "az idei első hülyefejszelfit" is, amelyen a zsűritársai, Szente Vajk és Juronics Tamás is feltűntek. Nézze meg a bejegyzését az Instagramról! A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ördög Nóra (@ordognora) által megosztott bejegyzés



