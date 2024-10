Látványos képeken a Dancing with the Stars első adása

Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, leleplezték az eddig rejtegetett tizedik párost is. Szabó Zsófi és Andrei Mangra tangója, illetve Hosszú Katinka és Suti András quickstepje után Tóth Gabi és a párja, Papp Máté Bence rumbával mutatkoztak be.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra, Dancing with the Stars

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

A zsűri – Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás – pontszámai szerint az első helyen WhisperTon és Tóth Katica végeztek, a leggyengébbnek pedig PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna bizonyultak, a végső sorrendet azonban a nézők szavazatai is befolyásolták. Hogy végül kik estek ki, azt megtudhatja itt.

Sok videót itt talál, alább pedig nézze meg a Dancing with the Stars első adásának legjobb pillanatait!