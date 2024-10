Kamarás Norbert, a Dancing with the Stars versenyzője nemrég megsérült és kórházba is került. A férfi nemrég videót mutatott arról, hogyan érzi magát, és azt is elárulta milyen célja van a műsorral.

Kamarás Norbert is azon sztárok táborát erősíti, akik színpadra lépnek a Dancing with the Stars című műsorban. Partnere nem más, mint Sebesi Daniella, aki versenytáncosként kétszeres magyar bajnoki címet és háromszoros országos bajnoki címet nyert, tánctanárként is dolgozik. Kamarás Norbert már gőzerővel készül a próbákra, azonban korábban egy rossz mozdulat miatt komolyan megsérült. Dancing with the Stars: Kamarás Norbert és Sebesi Daniella

Fotó: Kamarás Norbert / Instagram A Dancing with the Stars versenyzőjének meggyűlik a baja a koreográfiával Az egyik emelésnél olyan éles fájdalom nyilallt a korábban már műtött térdébe, hogy azt hitte, megint elszakadt benne a szalag. A kórházban az orvosok egy MRI vizsgálat után megállapították, hogy szerencsére nem szakadt el, csak hirtelen a tánc miatt olyan igénybevételnek volt kitéve, hogy nem bírta, így azt külön edzenie kell. Azóta szerencsére már jobban van, az élő show-n pedig nagyon bizonyítani akar, ami a nemrég megosztott Instagram-sztorijában található videójából is kiderül, amin lelkesen, felszabadultan táncol. Nem vagyok egy brazilos higanymozgás, de azért úgy ahogy, az ütemmel szerintem nem állok annyira rosszul. A bulikban és az esküvőkőn is, amikre én járok, mint ceremóniamester, ott is én indítom el először a bulit, én kezdek el először táncolni. Bulizni, tombolni, táncolni nagyon szeretek! Ide a Dancigbe mégiscsak a klasszikus vonal kell, ami távol áll tőlem, de azért úgy próbálkozom - magyarázta a Tények Pluszban. Sebesi Daniella és Kamarás Norbert táncpróba közben

Fotó: Sebesi Daniella / Instagram Partnere, Sebesi Daniella megerősítette, hogy valóban jó ritmusérzéke van Kamarás Norbertnek, azonban egy dolog folyamatosan kifog rajta. Amilyen hamar megjegyzi a koreográfiát, olyan gyorsan el is felejti. Gyorsan be kell tanítani neki még egyszer. De nincs vele probléma, és meglepően ügyes " - jegyezte meg. A páros elsődleges célja a műsorban, hogy jól érezzék magukat a tánc közben, azonban Kamarás Norbert titkon abban is reménykedik, hogy megnyerik a show-t. Dancing with the Stars: kik versenyeznek még? Mint az Origo megtudta, egy táncospárt majd csak a szombati élő show-ban leplez le a TV2, a másik kilenc pár kilétére azonban már jóval korábban fény derült. A Dancing with the Stars ötödik évadában már biztosan ott lesznek: Hosszú Katinka és Suti András

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan

Kucsera Gábor és Stana Alexandra

WhisperTon és Tóth Katica

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

Kamarás Norbert és Sebesi Daniella



