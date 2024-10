Hamarosan indul a TV2 csatornáján a népszerű show, melyen Kucsera Gábor is megmutatja, hogy hogy tud mozogni a táncparketten. A Dancing with the Stars versenyzője nem titkolja, hogy korábban nem szerette ezt a mozgásformát, mára azonban már teljesen beleépült a mindennapjaiba, ugyanakkor hatalmas fájdalmai is lettek tőle.

Október 26-án ötödik évadjával érkezik a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép az olimpiai bajnok Kucsera Gábor és Stana Alexandra is. Dancing with the Stars: Stana Alexandra és Kucsera Gábor

Fotó: Stana Alexandra/Instagram Miután kiderült, hogy a csinos táncosnő lesz a sportoló partnere, sokan féltették Tápai Szabinát és a házasságukat, ugyanis nemrég éppen a férfi hűtlensége miatt végződött majdnem válással a kapcsolatuk. Azonban aggodalomra semmi ok, sőt Stana Alexandra már régóta ismeri Tápai Szabinát. Kucsera Gábor pedig maga sem gondolta volna, de annyira megszerette a táncot, hogy már alig vája, hogy a táncparketten bizonyítson, ami korábban nem volt jellemző rá. Az esküvőnkön is elmaradt az a bizonyos első közös tánc, Szabinának már nagy volt a pocakja, de ha nem lett volna, én akkor sem akartam volna mások előtt produkálni magamat. Tavaly még nemet is mondtam volna a felkérésre. De most, hogy újra összeraktuk a családot, rendbe hoztuk a házasságunkat, úgy voltam vele, hogy szembe kell nézni a félelmekkel. Mert A Nagy Duett óta bennem volt egy rossz érzés a színpaddal, a szerepléssel kapcsolatban - kezdte a kajakozó. Fotó: Stana Alexandra/Instagram A Dancing with the Stars versenyzője megszerette a táncot Korábban már kifejtette, hogy Stana Alexandrát már régóta ismeri, korábban egy baráti társaság tagjai voltak, és eszméletlen tehetséges táncosnak tartja őt, meg mint beigazolódott, jó tanárnak is. Egyébként elképesztő, hogy milyen zsírégető a tánc, ezelőtt soha nem gondoltam volna ezt, már hat kilót fogytam, abba is hagytam az edzést a konditeremben. Minden izmot megmozgat, fájnak is az izmaim, fáj a térdem, meg néha az emeléseknél a csuklóm. De úgy érzem, kezdek belerázódni és már tudom élvezni a próbákat, el-elkap a táncos lendület már próbákon kívül is. Bízom benne, hogy sokakat meg tudok majd lepni az első élő adásban!" - magyarázta a Borsnak.

