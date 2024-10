Dancing with the Stars: leleplezték a tizedik párost

Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, rögtön leleplezték a tizedik párost is.

A TV2 már szeptemberben bejelentette, hogy kik fognak táncolni a Dancing with the Stars ötödik évadában, a tizedik párost azonban csak szombat este leplezték le az első élő show-ban. A Dancing with the Stars zsűrije: Juronics Tamás, Ördög Nóra és Szente Vajk

Fotó: TV2 / TV2 Azt már korábban lehetett tudni, hogy a műsorban az alábbi párosok mind megjelennek: Hosszú Katinka és Suti András

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan

Kucsera Gábor és Stana Alexandra

WhisperTon és Tóth Katica

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

Kamarás Norbert és Sebesi Daniella Dancing with the Stars: kik jöhettek szóba? Mellettük sokáig titkolták, hogy kik alkotják a tizedik párost, de pletykaszinten Lagzi Lajcsi is szóba került, akivel a bejelentő videó alapján el is kezdett próbálni Südi Iringó. Nagyjából a felkészülési idő felénél azonban kiderült, hogy a házi őrizetben lévő Lagzi Lajcsi szereplését mégsem engedélyezik, így a TV2-nek másik versenyző után kellett néznie. Internetes tippelgetés során többek között Peter Srámek, Pető Brúnó és Kasza Tibi neve is felmerült, női versenyzőként pedig többen Liptai Claudiát, Rácz-Gyuricza Dórát vagy Szécsi Debórát várták a műsorba, Südi Iringó szerepléséről sem tudva. Lapozzon, tudja meg, végül kik fognak tizedikként versenyezni a Dancing with the Starsban!

