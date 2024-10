Ma este veszi kezdetét a Dancing with the Stars új évada a TV2-n, ahol ismét tíz sztár bizonyít, hogy a táncparketten is megállja a helyét. Mihályfi Luca is színpadra lép, partnere pedig nem más, mint Hegyes Berci, aki korábban Gelencsér Tímea oldalán nyerte meg a versenyt.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci, Dancing with the Stars

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, és ebben a műfajban is megmutathatja majd, hogy mit tud. A fiatal énekesnő nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Elmondása alapján nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzi, hogy Hegyes Bercivel nagyon egy hullámhosszon vannak és hasonló a személyiségük is. Partnere pedig kifejezetten örül annak, hogy a fiatal lány a legalacsonyabb a mezőnyben, ugyanis ennek köszönhetően őt sokkal könnyebb lesz majd dobálnia a levegőben.

A Dancing with the Stars versenyzőjét egy korábbi győzteshez hasonlítják

Mihályfi Lucát egyébként rengetegen összehasonlítják vagy éppen keverik a botrányairól híres Tóth Andival, amiből már elege van az énekesnőnek.

"Legszívesebben elaludnék most is itt helyben, mert mindenhol megkérdezik. Nem tudom, hogy miért rágódunk még ezen a kérdésen. Én mikor bekerültem a tehetségkutatóba, örültem, hogy az lehetek, aki.

Egyáltalán nem akarok semmilyen módon senkihez sem hasonlítani, aki pedig így gondolja vagy másnak akar engem látni, mint aki vagyok, azt sajnálom

- fejtette ki Mihályfi Luca, akinek ismertek a szülei. Édesapja Mihályfi Balázs, aki a Jóban Rosszban című sorozatban Dr. Fehér Konrádot alakította, édesanyja pedig Tóth Adrienn operaénekes. Úgy véli, hogy az a tény, miszerint ismertek a szülei, éppannyira hátrány is, mint előny.

Sokaknak van egy bizonyos kép, hogy én milyen lehetek, és ezek nagyon érdekesek szoktak lenni általában.

Sokaktól kaptam már meg, hogy nagyon pozitív csalódás vagyok nekik. Nem tudom, hogy miért lehet ez a másfajta koncepció a fejükben" - magyarázta.