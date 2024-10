Ha Ördög Nórán múlik, senki nem kap 10 pontot a Dancing with the Starsban - videó

Szombaton indul a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, amelyben a produkciókat ismét Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk értékeli. Az internetes kísérőműsort vezető Lissák Laura meglátogatta a zsűrit az öltözőben, ahol arról is kifaggatta őket, hogy lehet-e tőlük 10 pontra számítani az első adásban:

Ahogy Lissák Laura is elmondta, az előző szezonban csak a negyedik adásban kapott először 10 pontot egy táncospár, a maximális 30 pontra pedig a hatodik adásig kellett várni – ami a zsűritagok szerint rendben is volt így.

Különösen Ördög Nóra bizonyult szigorúnak: "Igen, bármi lehet, érhet minket olyan elképesztő, sokkoló hatás, ami miatt nem tudjuk visszafogni magunkat, de hát itt színházi szakemberekkel vagyunk körbevéve,

ha a darab elején már a csúcspontra jutunk, akkor mi marad a végére?

Szeretném mesterségesen, erőszakkal is visszatartani a zsűritársaim tízeseit, hogy ne puffogtassunk itt az első adásban" – mondta, tőle tehát aligha számíthat bárki 10 pontra.

Dancing with the Stars: kik a versenyzők?

A Dancing with the Stars új évadának versenyzői közül egy párost még nem leplezett le a TV2 – erre azonban rögtön az adás elején sor kerül a csatorna ígérete szerint.

Dancing with the Stars: egy színpadon a résztvevők (az utolsó páros kivételével)

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Ez a kilenc pár már bizosan ott lesz az első adásban: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó és profi táncpartnere, Suti András, a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka.

Szabó Zsófi, a Mokka és az Újratervezés műsorvezetője, színésznő, a TV2 Klub nagykövete és profi táncpartnere, Andrei Mangra, Európa-bajnoki ezüst-és bronzérmes, valamint világbajnoki latin- showtánc finalista, ötszörös Dancing with the Stars döntős, a magyarországi Dancing with the Stars 2. évadának győztese.

Tóth Gabi énekesnő, dalszerző és profi táncpartnere, Papp Máté Bence, táncművész, a Fricska táncegyüttes oszlopos tagja, a Ritmus Akadémia alapítója.

Törőcsik Franciska színésznő és profi táncpartnere, Baranya Dávid, show- és musical-szólótáncos, szolnoki Príma-díjas táncművész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára.