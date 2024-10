A szombaton kezdődő Dancing with the Starsban a Kőgazdag fiatalok szereplője, PSG Ogli is színpadra lép, partnere pedig nem más, mint Szőke Zsuzsanna. Az ötszörös latin tánc magyar bajnok és show-tánc világbajnok a második évadtól kezdődően erősíti a Dancing with the Stars mezőnyét. Az első évadban Kinizsi Ottó volt a partnere, akivel a döntőig jutottak, végül ezüstérmesek lettek. A párost a nézők előítélettel fogadták, ugyanis nehezen tudják elképzelni, hogy a mindig bohóckodó férfi komolyan tudna viselkedni és komolyan venné a táncpróbákat.

Dancing with the Stars: Szőke Zsuzsanna és PSG Ogli

Fotó: Szőke Zsuzsanna/Instagram

A Dancing with the Stars párosa egymásról és a műsorról mesélt

Szőke Zsuzsanna nemrég a követői kérdéseire válaszolt a közösségi oldalán, ahol többek közt PSG Ogliről is kifejtette a véleményét.

Az elején, mikor megtudtam, hogy Olivér lesz a partnerem, akkor úgy voltam vele, hogy "atyaúristen, mivel áldottak már meg megint idén?

"Viccet félre téve ez az első hét után sokat javult. Látom, hogy Olivér tényleg odateszi magát, jár a próbákra, szerintem élvezi is a dolgot, úgyhogy én már most nagyon örülök. Olivér jó diák, úgyhogy hallgat rám hálistennek" - mesélte az Instagram-sztorijában, majd a Kőgazdag fiatalok sztárja vette át a szót.

"Én is örülök, hogy Zsuzsit kaptam.

Szerintem a többieket elnézve ő a legjobb, akit kaphattam volna.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy Zsuzsit kaptam. A Dancinggel egyébként az a célom, hogy ugyan eddig csak a komolytalan énemet tudtam megmutatni, azonban mindenféleképpen szeretném a komoly énemet is, mert van az is.

Van normális oldalam, nemcsak a bugyuta, hülye gyerek

- válaszolta.

Szőke Zsuzsanna azt is kifejtette, hogy gyorsan megszokta, hogy PSG Ogli gyorsan beszél, szerinte pedig érthető, amit a TV2 sztárja mond. Úgy érzi, hogy mivel partnere a nulláról indult, ugyanis nem volt színpadi tapasztalata, ezért az első pár hét kihívást jelentett mindkettőjük számára. Viszont szorgalommal és rengeteg gyakorlással igyekeztek napról napra fejlődni, aminek szerinte meg is lett az eredménye. Büszke már most Olivérre.