Október 26-tól minden szombat este visszatér az ország kedves táncos műsora, a Dancing with the Stars a TV2 csatornájára. A műsorban ezúttal is egy profi, elismert táncos lesz a partnere a hazai sztároknak, akik teljesen új műfajban próbálhatják ki magukat. A műsorvezetők ezúttal is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek, míg a zsűriszékben Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás foglalnak majd helyet.

Dancing with the Stars: Sebesi Daniella és Kamarás Norbert

A Dancing with the Stars táncosa levetkőzött

Kamarás Norbert partnere, Sebesi Daniella lesz, akit ugyan láthattuk már a tévében, azonban a Dancing with the Stars lesz az első komolyabb felkérése. Hatéves korában kezdte a latin társastáncot, három éve hagyta abba a versenyzést. A tánc számára az, ami meghatározza az életét. Versenytáncosként kétszeres magyar bajnoki címet és háromszoros országos bajnoki címet nyert, tánctanárként is dolgozik. Tavaly háttértáncos volt a TV2 látványos műsorában, most viszont a főszereplője lesz. Két éve bejutott a Tündérszépek verseny legjobbjai közé.

Sebesi Daniella a közösségi oldalain sem szégyenlős, ugyanis rendre oszt meg magáról bikinis vagy merész fotókat. Legutóbb egy fotózáson vett részt, ahol a melleit csupán egy vékony, fekete sál takarta, a vizes hatású hajának köszönhetően így pedig csak még szexibb lett az összhatás.

Sebesi Daniella

Partnerével gőzerővel készülnek a szombati élő show-ra

Kamarás Norbert nagy tervekkel vág neki a Dancing with the Stars új évadának, elmondása szerint akkor lenne elégedett, ha a legutolsó adásban ők emelhetnek fel az első helyezett párosnak járó trófeát. Táncpartnere azzal is elégedett lenne, ha a középmezőnyig jutnának.

"Mindig nagyon szerettem táncolni, a szórakozóhelyeken, különböző rendezvényeken mindig én voltam az első, aki megnyitotta a bulit, aki először elkezdett táncolni.

Nincsenek bennem gátlások a tánctéren, azt gondolom, hogy jó a mozgásom.

Szakmailag valószínűleg azért van beleköthető, de azért van most itt mellettem Daniella, hogy ezt csiszolja” – mesélte az Origónak Kamarás Norbert.

„Én hatéves koromban kezdtem táncolni, úgyhogy túlzás nélkül mondhatom, hogy az egész életem a táncról szólt, a tánc körül forgott. Kétszeres magyar bajnok vagyok, ez a legnagyobb eredmény, amit el tudok mondani magamról. Tánctanár is vagyok, úgyhogy nem áll távol tőlem, hogy kezdőknek segítsek elindulni a tánctudás megszerzése felé” – mondta Sebesi Daniella.