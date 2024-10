Megsérült a Dancing with the Stars egyik versenyzője

A Dancing with the Stars szombati indulása előtt a Sebesi Daniella oldalán versenyző Kamarás Norbert arról számolt be, hogy milyen kemények az edzések, amelyek során komoly sérülést is szerzett már.

"Szerintem már mindenem fájt, a vállam, most éppen a nyakam, a lábaimról nem is beszélve. Sőt

az egyik próbán egy emelésnél olyan éles fájdalom nyilallt a korábban már műtött térdembe, hogy azt hittem, megint elszakadt benne a szalag.

Szaladtam is MRI-re, szerencsére nem szakadt el, csak hirtelen a tánc miatt olyan igénybevételnek van kitéve, hogy nem bírta, most azt külön edzeni kell. Eszembe se jutott, hogy feladjam, nagyon szeretnék tényleg mindenkinek bizonyítani" – magyarázta a Borsnak.

Kucsera Gábornak is komoly fájdalmai vannak

Korábban a Stana Alexandrával versenyző Kucsera Gábor is arról számolt be, hogy komoly fájdalmakat okoz neki az edzés, de így is megszerette a táncot mint mozgásformát: "Elképesztő, hogy milyen zsírégető a tánc, ezelőtt soha nem gondoltam volna ezt, már hat kilót fogytam, abba is hagytam az edzést a konditeremben.

Minden izmot megmozgat, fájnak is az izmaim, fáj a térdem, meg néha az emeléseknél a csuklóm.

De úgy érzem, kezdek belerázódni és már tudom élvezni a próbákat, el-elkap a táncos lendület már próbákon kívül is. Bízom benne, hogy sokakat meg tudok majd lepni az első élő adásban!" – mondta.

