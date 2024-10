Dancing with the Stars: Szabó Zsófi sírva távozott a táncpróbáról - videó

Október 26-án ötödik évadjával érkezik a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép a TV2 nagy visszatérője, a Mokka műsorvezetője, Szabó Zsófi, valamint Andrei Mangra is, aki a 2021-es Dancing with the Starst Tóth Andival megnyerte.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra ma bizonyítanak a Dancing with the Stars műsorában

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Szabó Zsófi eltökéltebb, mint valaha

Szabó Zsófit a tánc mindig érdekelte, de eddig nem volt lehetősége kipróbálni magát ezen a területen. Korábban elmondta, hogy eddig mindenhez nagyon görcsösen nyúlt hozzá, mert nagyon akart teljesíteni, de megpróbálja most ez az egészet inkább élvezni. A műsorvezető már az első találkozáskor azt érezte, hogy megvan közte és Andrei között az összhang, a próbák pedig nagyon jó hangulatban telnek.

Ennek ellenére előfordult, hogy Szabó Zsófi sírva távozott az egyik próbáról, aminek okairól most először mesélt a TV2 sztárja.

"A szokásosnál kevésbé izgulok most.

Bármire készültem fel eddig életem során, nagyon komolyan vettem.

Ezt is nagyon komolyan vettem. Az egész felkészülési időszak számomra nagyon tudatos volt: nagyon figyeltem arra, hogy jól legyünk, egészségesek legyünk, eleget aludjunk, ami nem mindig jött össze.

Voltak olyan próbák, amikor pityeregve mentem haza, és volt olyan nap is, mikor örömkönnyekkel mentem haza.

Elég sokat sírtam ebben a pár hétben" - emlékezett vissza Szabó Zsófi.

A Dancing with the Stars hatalmas kihívást jelentett számára

Andrei Mangra kiemelte, hogy megígérte neki a TV2 sztárja, hogy százszázalékosan belead mindent a versenybe, emellett pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy élvezze is, amit csinál.

"Nagyon jó Andreiel táncolni.

Volt száraz próbánk, és mikor mondták, hogy felvétel, akkor én ott álltam, hogy "úristen, annyit fogok hibázni."

Aztán ezt el is hesegettem. Andreit észre sem veszem, de úgy alakítja, úgy csinálja, hogy aztán megvan a mozdulat. Megtanít mindent" - magyarázta Szabó Zsófi a TV2 által megosztott videójában.

Legjobban attól félt, hogy meg tudja-e jegyezni a koreográfiát, azonban később rájött, hogy az a legkönnyebb.

Az idei évad különlegesen indul szombat este 19.30-kor a TV2-n. Ott fog tisztázódni minden, ugyanis a tizedik pár körüli elmúlt hetekben felröppent sok találgatás és pletyka. Érdemes ezért ott ülni a tévé képernyője előtt időben, hogy ne maradjon le a néző egyetlen apróságról sem.