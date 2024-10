Ön szerint ki a legdögösebb a Dancing with the Stars versenyzői közül? Szavazzon!

Október 26-tól minden szombat este visszatér az ország kedves táncos műsora, a Dancing with the Stars a TV2 csatornájára. A műsorban ezúttal is egy profi, elismert táncos lesz a partnere a hazai sztároknak, akik teljesen új műfajban próbálhatják ki magukat. A műsorvezetők ezúttal is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek, míg a zsűriszékben Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás foglalnak majd helyet.

Leleplezték a Dancing with the Stars ötödik évadának táncospárjait

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A Dancing with the Stars ötödik évadának női versenyzői

Szabó Zsófi

Szabó Zsófi több év után tért vissza a TV2-re, és olyan műsorok háziasszonya lett, mint a Mokka, az Újratervezés, valamint ő volt a Sztárban Sztár All Stars online riportere is. Most ismét egy nagyszerű lehetőséget kapott a csatornától, hiszen a második évad győztesével, Andrei Mangrával lép majd a táncparkettre. Szabó Zsófi nagyon elhivatott, és mindent megtesz azért, hogy jól teljesítsen, ennek érdekében rengeteget próbált, többször is mutatott róla fotókat a közösségi oldalán. Légies alakjának, akaraterejének, na és persze Andrei Mangra tapasztalatának köszönhetően pedig minden esélye megvan arra, hogy a legjobbak között legyen.

Fotó: Szabó Zsófi/Instagram

