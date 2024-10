Dancing with the Stars: az Origo megtudta, meddig rejtegeti a TV2 a tizedik párost

A Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája 2024. október 26-tól folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence biztosan ott lesznek a színpadon

Fotó: ORIGO

A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával, de eddig csak kilenc párost mutatott be a csatorna. Hogy kik csatlakoznak hozzájuk, arról több pletyka is kering hetek óta az interneten.

Több helyen lehetett arról olvasni, hogy Lagzi Lajcsit rejtegetik ennyire, de felmerült a Séfek Séfe sztárja, Vomberg Frigyes is. A TV2 a pletykákat eddig sem erősítette meg, de most az Origo megkeresésére elárulták, hogy mikor lesz teljes a DWTS idei szériájának névsora.

A tizedik pár személye a szombati élő show-ban lepleződik le

- közölték.

