Hamarosan visszatér a TV2 egyik legjobban várt műsora, a Dancing with the Stars, melyet október 26-tól minden szombaton láthatnak majd a nézők. A Hazatalálsz színésznője, Törőcsik Franciska is színpadra lép majd, akinek a partnere Baranya Dávid táncművész lesz. Törőcsik Franciska az Origónak elárulta, hogy ugyan ritkán követte a műsort, mégis szerette volna magát megmérettetni a Dancing with the Starsban.

A Dancing with the Stars egyik párosa: Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Fotó: Törőcsik Franciska /Instagram

A Dancing with the Stars versenyzője már az egyetemen is táncolt

„Már régóta tetszett ez a műsor, és szerettem volna kipróbálni benne magamat.

A tánc mindig is közel állt hozzám, a Színművészeti Egyetemen bele is kóstolhattam néhány műfajba.

Úgy éreztem, hogy ez egy olyan terep, amit tudok majd élvezni, és ez eddig így is van.”- osztotta meg lapunkkal.

Megjegyezte, hogy tetszik neki, hogy versenytáncos műfajok az alapok, illetve kiemelte, hogy jó, hogy a TV2 produkciójában profi és elismert táncosok mellett versenyezhetnek a hazai sztárok.

„Baranya Dávidtól már most rengeteget tanultam, a próbák pedig nagyon jó hangulatban telnek. A Színművészeti Egyetemen tangózni tanultunk kicsit, de ez a többi műfajról nem mondható el.

Ez viszont azért jó, mert amit nem ismerek, attól nem tudok félni sem.

Minden műfajnak megvannak a kötelező elemei, emiatt pedig mindegyik táncban más a nehézség” – ecsetelte a színésznő.

A műsor zsűritagjairól határozott véleménye van

A Dancing with the Stars zsűritagjai, Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás már az előző évadban is kendőzetlenül elmondták a véleményüket, még akkor is ha az nem volt épp pozitív, így kérdéses, hogy Törőcsik Franciska mennyire fogja majd bírni a kritikákat.

Nem tartok a zsűritől.

Vajkkal már korábban dolgoztam együtt, nagyon szerettem az instrukcióit, meglátásait, Juronics Tamás a táncszakma egyik nagyágyúja, Ördög Nórától a női táncmozdulatokkal és kivitelezéssel kapcsolatban remélek segítséget. Fejlődési lehetőségként tekintek a kritikákra, pláne, hogyha az szakmai alapokon nyugszik.

Szerintem egy színésznek hozzá kell szoknia a különböző véleményekhez. Nem csinálok ebből érzelmi kérdést.

Ha ok nélkül személyeskedő véleményt kapok, az nyilván nem esik jól, de azt is tudom hova tenni” – részletezte Törőcsik Franciska, aki különösen örül annak, hogy a tánc egyben sport és alkotás is, amely közben fejlődik, ráadásul több új műfajt is el tud sajátítani.