Október 26-án ötödik évadjával érkezik a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép az olimpiai bajnok Kucsera Gábor és Stana Alexandra is. Kucsera Gábor pedig maga sem gondolta volna, de annyira megszerette a táncot, hogy már alig várja, hogy a táncparketten bizonyítson, ami korábban nem volt jellemző rá.

Fotó: Stana Alexandra / Instagram

A Dancing with the Stars versenyzője reagált a pletykákra

Azonban ennek pont az ellenkezőjéről lehetett olvasni az interneten: többen is azt állították, hogy a sportoló nagyon lazán veszi a felkészülést, késik a próbákról, és egyáltalán nem érdekli őt, hogy tovább jut-e vagy sem. Kiderült, hogy ezek alaptalan hazugságok, melyre Kucsera Gábor egy interjúban reagált.

Nagyon sok elfoglaltságom van, ezért mi este fél kilenctől nagyjából éjfélig szoktunk táncolni.

És igen, volt egy ilyen kavarás, hogy reggel táncoltunk volna, de akkor pedig már annyira elfáradtam a napi teendőimmel, hogy már nem volt erőm Veresegyházáról elindulni Budapestre. Úgyhogy igen, volt, hogy lemondtam egy próbát" - fejtette ki a sportoló.

A páros igyekszik úgy összeegyeztetni a próbákat, hogy Stana Alexandra tudja, hogy Kucsera Gábornak a család az első.

A gyerekek sírnak minden este, hogy hol vagyok, sír mindenki.

Mikor Beninek elmondtam, hogy elmegyek a Dancingbe táncolni, akkor rám nézett, és mondta, hogy "Te táncolni? Inkább ne!"Szabinával természetesen megbeszéltük, és mondta, hogy menjek nyugodtan" - mesélte a Tények Pluszban.

Stana Alexandra kiemelte, hogy a sportoló kitartóan készül az első élő show-ra, a próbák pedig jó hangulatban telnek és rengeteget nevetnek.

Korábban már kifejtette, hogy Stana Alexandrát már régóta ismeri, korábban egy baráti társaság tagjai voltak, és eszméletlen tehetséges táncosnak tartja őt, meg mint beigazolódott, jó tanár is. Miután kiderült, hogy a csinos táncosnő lesz a sportoló partnere, sokan féltették Tápai Szabinát és a házasságukat, ugyanis nemrég éppen a férfi hűtlensége miatt végződött majdnem válással a kapcsolatuk. Azonban aggodalomra semmi ok, sőt Stana Alexandra már régóta ismeri Tápai Szabinát.