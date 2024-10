Kiderült, melyik testrészét szeretné plasztikáztatni Dárdai Blanka

Dárdai Blanka egy friss Instagram-videóban elárulta, hogy bár az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy elfogadja magát, két dologgal nem tud megbarátkozni. Egyrészt nem szereti a hegeket az arcán, melyeket különféle kezelésekkel próbál eltüntetni, másrészt régóta gondolkodik azon, hogy plasztikáztatja az orrát.

L.L. Junior és Dárdai Blanka a TV2 stábjának erősítették meg a korábbi pletykát, miszerint újra összejöttek több csúnya szakítás után. A párt nemrég egy koncerten látták együtt, az énekesnőt pedig sokan támadták is, amiért visszament a rapperhez – ennek ellenére nemrég együtt nyilatkoztak a kapcsolatukról.

Exhibicionista, ambiciózus, szenvedélyes előadóművészek vagyunk, és ezt hozza a párkapcsolati mintánk is...

Ezért ilyen szenvedélyes a kapcsolat is. Tehát gyors békülés, gyors harag. Letiltjuk egymást mindenhonnan, aztán feloldjuk egymást, aztán letiltjuk... szóval ilyen. Mindig azt mondjuk, hogy mi nyugalmat szeretnénk, de mindig ezt csináljuk" – magyarázta L.L. Junior a Tények Pluszban.

"Egymás verbális vagy pszichés, lelki kivéreztetése mély sérüléseket okozott, okoztunk egymásnak, és ebben én is hibás vagyok. Én is elvetettem a sulykot többször... Próbáltuk megmenteni, próbálkoztunk sokszor" – tette hozzá a riportban, amelynek már a címe is az volt, hogy "Igen, együtt vagyunk!"

L.L. Junior és Dárdai Blanka: kibogozhatatlan a kapcsolatuk

L.L. Junior szeptemberben még ugyancsak a TV2-n beszélt arról, hogy az Ázsia Expressz forgatása után miért szakítottak Dárdai Blankával, utána a kibeszélőműsorban nem is voltak hajlandók együtt megjelenni. L.L. Junior, az az Ázsia Expressz forgatásán végig durván viselkedett Dárdai Blankával, ebből a nézők is láthattak több részletet.