Demi Moore meztelenkedése máris rekordot döntött

Gyomorforgató, kiakasztó és brutális. Ezekkel a jelzőkkel jellemzik a kritikusok A szer című filmet, Demi Moore testhorrorja jövő héten hódítja meg a magyar mozikat, azonban az USA-ban már másfél hete elérhető a The Substance néven futó film, ami eddig több, mint 7 millió dollárt gyűjtött. Az eredmény egy rétegfilmnek számító testhorrortól nem rossz, de a 17,5 milliós büdzsé visszatermelése még odébb van. A 61 éves Demi Moore filmje azonban máris rekorder lett, ugyanis a Mubi legsikeresebb filmje lett

Demi Moore sokkoló A szer című filmben Fotó: AFP

Demi Moore és a Mubi

A Mubi egy független filmeket forgalmazó streamer, amit hazánkban még kevesen ismernek. A streamer azonban tavaly a Priscilla című filmnél úgy döntött, forgalmazóként is szeretne részt venni a filmjei terjesztésében, és ennek a rekordere lett most A szer című film. Az elmúlt másfél hétben világszerte 14.8 milliót gyűjtött a film, amiből 13.6 millió a Mubi piacairól jött össze. Az alkotást ráadásul az év legmegosztóbb filmjének nevezte a Variety. A hír a Mubinak szuper, de a film a költségvetését és a feltételezések szerint 10-20 milliós marketing költségeit még nem termelte vissza, azonban így is nagy siker lehet A szer a Mubinak: még több feliratkozót hozhat a streamernek a film, főleg ha tényleg díjesőre számíthat az alkotás.

Demi Moore és az Oscar

A díjesőre minden esély megvan, ugyanis Cannesban a legjobb forgatókönyvnek járó díjat kapta meg a film, de Demi Moore is esélyes volt a legjobb színésznő díjára. Demi a fiatalságéért küzdő egykori sztár szerepét ölti magára, ráadásul teljesen meztelenül is hajlandó volt a hatodik X-en túl megmutatni magát a vásznon. A bevállalósságát értékelte a szakma, sokak szerint egy Oscar-jelölés biztos vár Moore-ra. Úgy tűnik, hatvan felett új lendületet adhat A szer Moore megtépázott karrierjének. A magyar nézők jövő csütörtöktől láthatják az év legkiakasztóbb testhorrorját a mozikban.