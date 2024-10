Meztelenre vetkőzött a Netflix egyik legvadítóbb, olasz színésznője - galéria

Denise Capezza gyönyörű és tehetséges olasz színésznő, aki az utóbbi években több figyelemre méltó szereplésével is felhívta magára a figyelmet. 1989-ben született Nápolyban, és nagyon fiatalon kezdte el színészi pályafutását. Először a közönség a Gomorra című népszerű olasz sorozatban figyelhetett fel rá, ahol Marinella karakterét alakította. A sötét bűnügyi dráma sikerével Capezza is széles körben ismertté vált, majd a Baby című Netflix-sorozatban és az Unwanted című krimiben is szerepelt.

Fotó: Denise Capezza/Instagram

2023-ban újabb nagy lehetőséget kapott a Netflixen futó Csalfa szerelem (eredeti címén Inganno) című sorozatban, ami 2024 októberében debütált a platformon. Itt az egyik főszereplő karakterét formálja meg: kétségkívül ő a Netflix egyik legszebb olasz színésznője.

