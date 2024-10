Dévényi Tibor az Origónak elárulta, melyek a kedvenc kívánságai a Három kívánságból

Dévényi Tibor büszke a műsorára, amelyet több generáció is láthatott a televízióban, de nem tud választani az adások közt. „Nehéz megmondani, melyik volt a kedvenc, hiszen majdnem harminc évig ment a tévében. A játékvezető sem tudja megmondani, melyik a kedvenc csapata. Amúgy minden kívánság, amely teljesült, nagy öröm volt számomra” – mondta az Origo megkeresésére a Három kívánság ötletgazdája és műsorvezetője, Dévényi Tibor, majd számadatokkal is szolgált: 1200 kívánságot teljesítettek, 22 országban járt a produkció, 78 világsztár bukkant fel a műsorban.

Dévényi Tibor

Fotó: Origo

Alapvetően kétfajta kívánságot próbáltak teljesíteni. „Vagy a nagyágyúkat kérték a gyerekek vagy az érzelmesebb kérések jöttek. Olyan sztárokkal forgatni, mint Diego Maradona, David Hasselhhoff, John Travolta természetesen óriási élményt jelentettek mindenkinek. És voltak szívhez szóló, érzelmes kérések: amikor egy Down-kóros kisgyerek a Hupikék törpikékkel táncolhatott, és nagyon boldognak láttuk, én az megkönnyeztem” – emlékezett.

Puskás Ferenc is feltűnt a Három kívánságban

Fotó: Youtube

Dévényi Tibor két nagyobb fesztiválon már biztos fellép

Az egészségére nem lehet panasz, mondta Dévényi Tibor az Origónak. „Rehabilitációs kezelésen, vizsgálatokon voltam, de nem vagyok beteg. A lábizmaimat kellett erősíteni, nehezen bírták a mindennapokat. Az idősebb kollégák amúgy ugyanígy vannak, néha látom, felsegítik őket a színpadra, én ezt akartam elkerülni. Persze nem rohanok fel, mint Fittipaldi, de volt ultrahang, mágnesgyűrű, szóval túl vagyok rajta.”

Dévényi Tibort továbbra is hívják ifjúsági fesztiválokra, ez nagy örömmel tölti el. „A legnagyobb öröm, hogy jövő nyárra már két nagy fesztivál megkeresett, 2025-ben ott leszek az EFOTT-on és a Campuson is. 78 évesen ez számomra nagy öröm. A zenei Három kívánság pedig megy tovább a Retró rádióban, minden szombaton. Riportokkal színesítem, a napokban Szörényi Leventével beszélgettem, mert – ami nekem is hihetetlen - 60 éves lett az Illés együttes.”

