P. Diddy szexbotránya: fél Hollywood elbukhat - itt vannak a nevek!

Közel 120 feljelentés, de már annál is több lehet P. Diddy ellen, Cassie-t követően rögtön négyen mentek be a rendőrségre, hogy elmondják, bántalmazta őket a rapper, de hírhedt "White Partyjain" is rengeteg áldozatot szedhetett az évek során.

P. Diddy letartóztatása

Az 54 éves amerikai rapper és zenei producer ügyei addig fajultak, hogy idén szeptember 16-án le is tartóztatták, sőt, az óvadék kérelmet is elutasították, májusi tárgyalása kezdetéig előzetes letartóztatásban kell maradnia. A hatóságok P. Diddy Miamiban és Los Angelesben lévő otthonaiban tartott házkutatások során megtalálták az orgiákhoz használt kellékeket, többek között 1000 üveg babaolajat és síkosítót, valamint szexuális segédeszközöket is. Sean "Diddy" Combst egy manhattani szálloda szobájában fogták el, már aznap vádat emeltek ellene. Ügyvédje közölte, hogy Combs együttműködő a hatóságokkal, és önként költözött New Yorkba, épp a vádemelésre várva.

Gloria Allred ügyvéd sajtótájékoztatót tartott Sean Diddy Combs állítólagos áldozatával

A vádak alapján szexuális célú emberkereskedelemmel, zsarolással, emberrablással és vesztegetéssel is vádolják a rappert, ezenkívül egy bűnszervezet vezetőjének titulálták, aki nőket bántalmazott, és erőszakkal fenyegetve kényszerítette őket arra, hogy kábítószereket, alkoholt fogyasszanak, majd orgiákon vegyenek részt férfi prostituáltakkal.