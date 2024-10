Minden idők legnagyobb szexbotránya: rengeteg világsztár érintett P. Diddy egyre bonyolultabb bűnügyében

A rapper és Jennifer Lopez 1997 és 1998 között alkottak egy párt

Az amerikai rappert szeptemberben tartóztatták le, és azóta börtönben van, valószínűleg a tárgyalások kezdetéig ott is marad. Bár letartóztatását követően ártatlannak vallotta magát azokban a vádpontokban, miszerint üzleti birodalmát, beleértve a Bad Boy Entertainment lemezkiadót is, férfi és női szexmunkások alkalmazására használta fel. A bűncselekményért, amennyiben bűnösnek találják az említett vádpontokban (zsarolás, emberkereskedelem, prostitúció céljából történő szállítás), akkor minimum 15 év letöltendő börtöntől kezdve, akár életfogytiglant is kaphat. A tárgyalása azonban csak jövő év májusában kezdődik el az eddigi információk alapján, addig is a brooklyni Metropolitan Detention Center börtönben maradhat, tárgyalásai legalább három hétig fognak tartani, és nagyon sok világsztár, befolyásos közéleti személyiség számíthat a meghallgatásokra és az idézésekre.

Ezek a világsztárok érintettek P. Diddy szexbotrányában

Számos sztár számíthat meghallgatásokra P. Diddy szexpartyjai és bűnöző életvitele miatt, sokan rettegnek a rapper letartóztatása óta

A rapper ellen érkezett legtöbb vád említi az elhíresült „White Partykat”, melyeket a rapper az otthonában rendezett a ’90-es évek végétől kezdve, és ahová a sztárvilág legjava, sőt ismert politikusok, közéleti személyiségek is mindig érkeztek. A vádiratok szerint ezekhez a rendezvényéhez kapcsolódik a legtöbb brutalitás, a szexuális támadások és orgiák. Ezért is retteghet több ismert ember is, hiszen nagy valószínűséggel sokan tudtak arról, mi zajlik P. Diddy otthonában, sőt, akár részt is vehettek benne. A White Party az egyik legexkluzívabb eseményé nőtte ki magát a sztárvilágban. A vendégek kizárólag fehér ruhában vehettek részt rajta, ezekről számos emlékezetes fotó is készült, így nem nehéz kitalálni, kik vettek részt rajta - írja a Forbes.

Az eddigiek során olyan nevek merültek fel, akiket akár bűnrészességgel is megvádolhatnak, mint Jay-Z, aki P. Diddy üzlettársa volt évekig, és felesége, Beyoncé,

továbbá Ashton Kutcher, Paris Hilton, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Will Smith, Elton John, Britney Spears, Justin Bieber, Diana Ross, Busta Rhymes, Megan Fox, Kim Kardashian, sőt még Harry herceg is részt vett több alkalommal a rapper kéteshírű rendezvényén. Ezért nem csoda, hogy pánikhangulat tört ki Hollywoodban, hiszen sokan P. Diddyvel együtt bukhatnak el a perben, ami valószínűleg az egyik legnagyobb botrány lesz, hiszen még 120 feljelentésre készülnek a közeljövőben, ugyanis özönlenek ellene a vádak azóta is.