A nagy öreget folytatják, John Williams dokumentumfilmet kap - Itt vannak a Disney+ novemberi premierjei

A Ne mondj semmit! visszarepít az északír konfliktus idejére (Fotó: FX)

Ne mondj semmit!

Megjelenés: november 14. (Minden epizód elérhető)

A Ne mondj semmit! egy gyilkosság emlékének története az északír polgárháború idejéből. A négy évtizedet felölelő, 9 részes sorozat Patrick Radden Keefe könyve alapján készült. A történet a tízgyermekes egyedülálló anya, Jean McConville sokkoló eltűnésével kezdődik, akit 1972-ben az otthonából raboltak el, és többé nem került elő élve. A Ne mondj semmit! az Ír Köztársasági Hadsereg számos tagjának történetét elmesélve feltárja, hogy egyesek akár a végletekig is képesek elmenni, ha meg vannak győződve valamiről akkor is, ha ez esetlegesen fegyveres konfliktusba torkollik. A radikális erőszak hosszan tartó árnyéka a hallgatás törvényének érzelmi és pszichológiai oldala is megmutatkozik a sorozatban.

911-Texas

5. évad. Megjelenés: november 28. (Minden héten új epizód)

A drámasorozat főszereplői a 126-os számú austini tűzoltóállomás személyzete, élükön Owen Strand kapitánnyal, aki felnőtt fiával együtt költözik Texasba, hogy segítsen újjáépíteni a tűzoltóállomást a tragédia után. A sokszínű és képzett elsősegélynyújtókból álló csapat tagjai: a megözvegyült mentős Tommy Vega százados, Judd Ryder, aki egy tragédiával végződő mentőakció után a 126-os állomás eredeti legénységének egyetlen túlélője, az adrenalinfüggő, vagány tűzoltó Marjan Marwani, aki egyben hívő muszlim is, továbbá a transznemű férfi Paul Strickland, akinek megfigyelőképessége Sherlock Holmeséhoz mérhető, és az újonc Mateo Chavez.

American Sports Story: Aaron Hernandez

Megjelenés: November 13. (Minden epizód elérhető)

Az American Sport Story című sorozatának első része a The Boston Globe és a Wondery Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. című podcastja alapján készült. A 10 epizódból álló sorozat az NFL-szupersztár Aaron Hernandez felemelkedését és bukását mutatja be, feltárva a személyiségének, családi hátterének, karrierjének, az öngyilkosságának, valamint a sportra és az amerikai kultúrára gyakorolt örökségének bonyolult szálait.