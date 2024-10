Gordon Ramsay fél perc alatt porig alázta Dua Lipát - videó

Dua Lipa a TikTokon mutatott be egy saját italt, amelyet aztán Gordon Ramsay is élőben tesztelt a saját csatornáján. Az énekesnő által kitalált "koktélnak" cukormentes kóla volt az alapja, ezt bolondította meg uborkalével és jalapeno, vagyis chilipaprika levével – ami már önmagában sokakban ellenérzést válthatott ki, Gordon Ramsay videója alapján pedig az íze is borzalmas lehet.

Dua Lipa pár (alkoholos) ital után: saját bevallása szerint részegen készítette ezt a szelfit

Fotó: Instagram/Dua Lipa

A híres séf ugyanis nagyjából az első korty után nagy sugárban köpte ki az italt, majd némi köhögés és nevetés közepette, egy káromkodással kísérve jött a szöveges kritika:

Dua Lipa, az isten szerelmére, csajszi! Ezzel tuti tönkreteszed a hangszálaidat!"

– mondta hitetlenkedve. Nézze meg videón, hogy mi történt!

Dua Lipa a nyáron Budapesten is járt

Dua Lipának a napokban még az Egyesült Államokban lesz két koncertje, de november elején már távol-keleti, majd ausztráliai turnéra indul – viszont a nyáron még Budapesten is járt titokban, noha koncertet nem adott a magyar fővárosban.

"És mindezek közepette még egy videoklipet is sikerült forgatnunk Budapesten... Nimes, Franciaország, ma este az első éjszaka jön a kettőből!!! A nyári turné folytatódik" – írta akkor az Instagramon. Mint kiderült, a Korda Filmparkban vette fel a negyediket azok közül a videoklipek közül, amelyek legutóbbi lemeze, a Radical Optimism valamelyik dalához készültek.

Két éve a Szigeten lépett fel

Dua Lipa 2022-ben még a Sziget Fesztiválon nyitónapján lépett fel Budapesten, a koncertjére rengetegen látogattak el a Covid, két év kényszerszünet után. "Dua Lipa egyébként a hatalmas háttérvetítések és táncosokon kívül más látványelemmel nem igazán szolgált, a közönség szemlátomást azonban így is jól érezte magát még egészen távol a színpadtól is, mert amit csinált, az viszont elejétől a végéig profi volt" – írtuk akkor a szerepléséről, amelyről itt egy galériát is talál.

Az énekesnőnek akkor egy kis városnézésre is maradt ideje, a fellépés előtt még a budai várból posztolt – később pedig saját szigetes koncertjéről is megosztott pár videót, ezzel népszerűsítve Budapestet.