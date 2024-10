Dua Lipa-koktél: az énekesnő egy nagyon bizarr itallal sokkalja a világot

A Dua Lipa-koktél az egyik legújabb gasztrotrend, ami az énekesnő TikTok-videójában debütált és vált világszerte ismertté. A furcsa koktélhoz alapvetően diétás kólát, savanyú uborkalevet, valamint jalapeno levet használ, és ezeket néha egész uborkadarabokkal és jalapeno paprikával is feldobja. Az ital savanykás és csípős ízvilágot idéz, a kóstolókat pedig meglehetősen megosztja: egyesek szerint frissítő és izgalmas, míg mások, köztük Gordon Ramsay is, inkább kritikusak voltak vele szemben​.

A Dua Lipa koktél az egyik legújabb gasztrotrend

A Dua Lipa-koktél ettől a hozzávalótól csíp annyira - itt a recept!

Az elkészítéshez tehát szükség lesz:

Diétás kólára

Savanyú uborkalére

Jalapeno paprikalére (vagy friss jalapeno darabokra)

Jégkockákra

Az elkészítés menete:

Töltsünk meg egy poharat jéggel!

Öntsünk bele diétás kólát!

Adjunk hozzá néhány evőkanál savanyú uborkalevet és jalapeno levet!

Díszítsük kovászos uborka, uborka- és jalapeno szeletekkel!

Ebből áll a Dua Lipa-étrend a koktélon kívül

Dua Lipa sokszor beszélt már az étrendjéről és a kedvenc ételeiről is: régóta lehet róla tudni, hogy imádja a mediterrán konyhát, amely összhangban van albán gyökereivel, és gyakran fogyaszt zöldségekkel teli, húsos ételeket. Egyik kedvenc növényi alapú fehérjeforrása a lencse, különösen a gyorsan elkészíthető előfőzött lencsét szereti, emellett pedig a diétás kóla is nagy favorit.

A turnék alatt is tudatosan odafigyel az étkezésére, így a magas fehérjetartalmú ételeket, például húst és zöldségeket részesíti előnyben. Emellett kedveli a különböző ízeket és ételeket kipróbálni, sőt, különleges ételeket is összeállít, mint például az a bizarr koktél, amit egyre többen próbálnak ki. Egyébként nem ez az első bizarr trend, amit az énekesnő megalkotott, pár hónapja hatalmas őrület volt a TikTokon az, hogy kiderült, hogy Dua Lipa olívaolajjal és sóval eszi a vanília fagylaltot.

Furcsa ételkombinációk mindig is voltak a világban: vannak, akik mogyorókrémmel eszik a savanyú uborkát, érett kecskesajttal vagy majonézzel a nutellát, bazsalikommal az epret, és a marmite (egy sötétbarna, ragacsos állagú krém, amit élesztőből készítenek Nagy-Britanniában) burgonyapürével is egy érdekesnek tűnő párosítás. A magyar ételpárosítások közül a külföldieket leginkább a túró rudi lepi meg, ami a sós túrót ötvözi az édes csokoládéval. De furcsának hathat a lekváros tészta is: egy adag, meleg főtt tészta, amelyet lekvárral és porcukorral tálalnak sós feltét vagy szósz helyett.