Kiderült, miért verték össze Dudás Miki édesapját - videó

Mindenkit sokkolt, ami Dudás Miki közzétett az Instagram-oldalán, azonban az eredeti bejegyzését törölte is, hiszen nyilvánvalóan jogi útra terelik az ügyet. Az egykori magyar világbajnok kajakozó idős édesapját egyelőre ismeretlen okokból, durván bántalmazták egy benzinkúton, ahol hat ismeretlen támadta meg. Az eddigi információk szerint a férfiak bokszolók voltak, Dudás Miki édesapja pedig rokkantnyugdíjas, olyan súlyos sérüléseket okoztak neki, hogy azóta is kómában van. Az egykori olimpikon most a Tényeknek is elmondta, hogy valószínűleg apja már nem fog meggyógyulni, ha hazaviszik a kórházból, akkor sem tud már többé magáról gondoskodni.

Durva támadás érte Dudás Mikit és édesapját, az idős férfi kómában van

Fotó: Dudás Miki/Instagram

Dudás Miki maga is jelen volt, amikor édesapját bántalmazták, ugyanis egy személyes konfliktust akartak személyesen megbeszélni a támadóikkal, de elfajult a vita köztük. Az olimpikon édesapját úgy megütötték, hogy elesett, és ekkor betört a koponyája.

Kiszálltak, odaszaladtak, ütötték-vágták, én is odaszaladtam, engem is ütöttek, rúgtak. És akkor mondtam, hogy menjetek már innen, hát apám vérbe fagyva fekszik, folyt a füléből a vér...

- kezdte a TV2 hírműsorának adott interjúban Dudás Miki, akit nagyon megviseltek a történtek. Azt is elmondta, hogy édesapja annyira beütötte a fejét, hogy hallani lehetett, amikor betört a koponyája. Amikor a támadók figyelmét felhívta arra, hogy nagy a baj az idős édesapjával, ahelyett, hogy segítettek volna, kocsiba ültek és elhajtottak a helyszínről, ez másfél perc leforgása alatt történt.

Az eset után ketten önként feladták magukat, míg négyüket a rendőrség fogta el. Az egyikük még egy videót is közzétett tíz nappal az eset után, amiben magyarázkodik, ugyanis szabadlábon védekezhetnek.

A vita egy pletykából keveredett, ugyanis Dudásék családjának több üzlete is van egy pesterzsébeti piacon, ahol az egyik szomszédos üzlet eladójával vesztek össze, ugyanis a nő olyan pletykákat kezdett terjeszteni Dudás Miki idős apjáról, hogy a piacon csalja a feleségét. Ezt elégelte meg Dudás Miki édesapja, de amikor kérdőre vonta a nőt, összevesztek. Ezt követően a nő testvére telefonon fenyegette meg az idős férfit, vele beszélték meg a találkozót. Így történt, hogy egy benzinkúton találkoztak, és hatan érkeztek a helyszínre, a férfiak között több küzdősportoló is volt, akik félholtra verték Dudás Miki édesapját. A rendőrség már eljárást indított, egy férfit kihallgattak.