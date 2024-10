Durván összeverték Dudás Miki édesapját

Mindenkit sokkolt, ami Dudás Miki közzétett az Instagram-oldalán, azonban az eredeti bejegyzését törölte is, hiszen nyilvánvalóan jogi útra terelik az ügyet. Az egykori magyar világbajnok kajakozó idős édesapját egyelőre ismeretlen okokból durván bántalmazták egy benzinkúton, ahol hat ismeretlen támadta meg. Az eddigi információk szerint a férfiak bokszolók voltak, Dudás Miki édesapja pedig rokkantnyugdíjas, olyan súlyos sérüléseket okoztak neki, hogy azóta is kómában van.

Dudás Miki 2022-ben a Farm VIP-ben is feltűnt

Fotó: Polyák Attila - Origo

Apám 55 éves rokkant nyugdíjas, csak hogy tudjátok. Kómába fekszik miután egy benzinkúton lerohanták. Kövessetek, mert addig nem állok meg amíg ezek a gyáva férgek börtönbe nem rohadnak a felbújtóval együtt.

- írta a bejegyzésében Dudás Miki, aki azt is elárulta, hogy egy korábbi bejegyzését már törölt az ügyvédjei tanácsára, ugyanis holnap a híradó is foglalkozni fog a témával. Az olimpikon azt is hozzátette, hogy hat bokszoló támadt idős édesapjára, de az okokat egyelőre nem hozta nyilvánosságra, de a szavaiból ítélve vannak sejtései. Dudás Miki egy megrázó fotót is megosztott a kómában lévő édesapjáról, ami a linkre kattintva tekinthető meg.

Dudás Miki és felesége tíz év után válnak

Május végén robbant a hír, hogy Szigligeti Ivett és a Farm VIP-ban is látott egykori kajakozó, Dudás Miki a tavalyi hullámvölgy, majd a kibékülés után ismét válni készülnek, a feleség pedig most már arról számolt be Instagram-sztorikban, hogy különköltözött.

Szigligeti Ivett a közösségi oldalán elárulta, hogy átvette egy új lakás kulcsait, és megosztott egy korábbi videót is, amellyel a tisztasági festést dokumentálta – igaz, ez a posztja egy reklámszerződés keretében készült, akár egy másik lakás is szerepelhet benne forgatási helyszínként, de kiderült, hogy valóban külön költözött a házaspár.

Nem ez volt az első eset, hogy romokban a házasságuk, mely véget ért már tavaly szeptemberben is, majd bejelentették, hogy megpróbálják helyrehozni a kilencéves kapcsolatot, melyből két gyerekük született, de ez nem sikerült, ugyanis több megcsalás is közéjük állt már az évek során, eddig azonban Dudás Miki volt a bűnös. Az egykori sportoló az őt ért vádakra reagálva a közösségi oldalán árulta el, hogy ezúttal felesége csalta meg őt, és felháborította, hogy őt nevezik hűtlennek, pedig most nem ő volt, aki félrelépett.