Dudás Miki édesanyja meg akar halni, nyugtatókon él

Dudás Miki pár nappal ezelőtt osztotta meg a megdöbbentő hírt, miszerint édesapját hat ismeretlen, - akikről később kiderült, hogy bokszolók- verte meg kegyetlenül egy benzinkúton. Az eset még augusztus 30-án történt. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, sőt jelenleg is kómában fekszik.

Dudás Miki édesapja az egyik unokájával

Fotó: Dudás Miki/Instagram

Dudás Miki édesapja balesete óta pánikrohamokkal küzd

A magyar világbajnok kajakozó szerint édesapja már soha nem lesz a régi, ez pedig hatalmas törés az életében. Azonban nemcsak ő, de édesanyja is összeroppant. Dudás Miki szerint az édesanyja a történtek óta rengeteget sír, teljesen maga alatt van, és a munkáját is alig bírja elvégezni. Fél, hogy édesapja után édesanyjának is baja esik.

"Egyszerre tombol bennem fájdalom, düh, aggodalom.

Esténként pánikrohamaim vannak.

De közben ott van a két gyerekem, Nara és Miló, akik miatt nem omolhatok össze. Az anyukámról nem is beszélve, akit – félek – lassan szintén elveszítek”- kezdte a világbajnok.

Édesanyja meg akar halni

Egy hónapja sír és nyugtatókon él.

Neki apukám az első és egyetlen férfi az életében. Tizennégy éves kora óta őt szereti, édesapám pedig viszont. Én a közelükbe sem érek, de ők igazi, példaértékű szülőpáros, akiknek járt volna a boldog időskor.

Ehelyett ott tartunk, hogy anyukám meg akar halni, mert magatehetetlenül kell látnia a szerelmét

- tette hozzá.

Dudás Miki édesapja jelenleg éber kómában fekszik, agyhártyagyulladást és vérmérgezést kapott, valamint 40 kilót fogyott.

Lényegében elvesztettük őt. Az orvosok szerint, ha fel is ébred, teljesen kiszolgáltatott élete lesz.

Se beszélni, se járni, semmit nem fog tudni csinálni.

Ennél a halál is jobb. Ismerem, ha tudna beszélni, azt mondaná, engedjük el! - magyarázta Dudás Miki a Story.hu-nak.

Súlyos büntetés vár az elkövetőkre

Miután a feltételezett elkövetők segítségnyújtás nélkül elmenekültek a helyszínről, a rendőrség másfél nap alatt előállította őket. Egy férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt, míg öt másik férfit csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Dr. Kaposi Gergely ügyvéd szakmai véleménye szerint, hogy ha bebizonyosodik a bűnösségük, akkor komoly büntetés vár rájuk.