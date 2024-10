Drámai hírek érkeztek Dudás Miki brutálisan megvert édesapjáról

Dudás Miki édesapja átesett a koponyáját helyreállító műtéten, amelyről már korábban beszélt a világbajnok kajakozó. "Ma hívták édesanyámat, hogy idő előtt elkészült az a bizonyos műkoponya, amit ráoperálnak apu fejére, ami most olyan, mint egy babának, nincs rajta csont. Anyu szíve egy pillanatra a híváskor kihagyott; azt hitte, azért hívják a kórházból, hogy apu elment, ami sajnos folyamatosan itt lebeg a fejünk felett. Nyolcórás a műtét, reméljük bírja a szervezete" – nyilatkozta a minap Dudás Miki.

A brutálisan megvert rokkantnyugdíjas azóta túl van a műtéten, amiről így számolt be a fia:

Édesapám túl van a műtéten. Viszonylag jól viselte a szervezete.

Németországban készítettek számára egy műkoponyát, ami egész jól néz ki, most ismét olyan a fejformája, mint egy átlagembernek. A söntöt élete végéig kell használnia. Hogy ez mennyi időre szól ugye, azt senki sem tudja. Apám továbbra is kómában van, az orvosok szerint ennél jobb állapotban nem lesz" – mondta a Borsnak Dudás Miki.

A kajakozó a lapnak arról is beszámolt, hogy bár kapnak tb-támogatást, az édesapja ápolásával kapcsolatban milliós kiadásaik vannak havi szinten. "Dühös vagyok arra, hogy ezt nem azok fizetik, akik ide juttatták apámat" – magyarázta.

Mi történt Dudás Miki édesapjával?

Dudás Miki korábban megrázó fotókat is mutatott arról, hogy az édesapja milyen állapotba került az augusztus végén történt támadás után: az 55 éves férfi azóta is éber kómában fekszik a kórházban, az orvosok szerint csodára lenne szükség a gyógyulásához. Az már biztos, hogy soha nem lesz a régi: beszélni és járni sem lesz majd képes, sőt valószínűleg pelenkázni is kell majd.

"Szemét gyáva férgek! Aki azt mondja, miért teszem ezt ki, hát én sem szeretném édesapám így látni, de bízom a média erejében, és azért osztom ezt meg veletek, mert remélem, mind a 6 tettes börtönbe kerül. Ez sem hozza vissza apukámat, de normális, hogy valaki ilyet tesz, és nap mint nap posztol a Facebookon, és nem a börtönben ül?" – tette fel a kérdést egy kórházi fotó mellett a világbajnok kajakos.